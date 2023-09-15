مظاهرات إيران: والدة مهسا أميني تروي قصتها التي يعرفها أحد

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مظاهرات إيران: والدة مهسا أميني تروي قصتها التي يعرفها أحد

قبل 28 دقيقة

توفيت مهسا أميني في المستشفى في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في إيران بتهمة انتهاك قوانين غطاء الرأس الصارمة.

أثارت وفاتها أكبر موجة احتجاجات في إيران منذ الثورة عام 1979، وأظهرت النساء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المشاهير، دعمهن من خلال قص شعورهن كفعل تحدٍ.

الآن، لأول مرة، شاركت والدة مَهسا، موركان افتخاري، تفاصيل عن حياتها القصيرة حصرياً مع بي بي سي.

كيف ينقل الإعلام الإيراني أخبار المظاهرات؟ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022