إيلون ماسك يعرض لافته شركة تويتر القديمة وتذكارات أخرى للبيع في المزاد العلني

صدر الصورة، Getty Images

Author, أنابيل ليانغ

Role, مراسلة شؤون الأعمال - بي بي سي

قبل 15 دقيقة

يعرض الملياردير إيلون ماسك لافتات مباني شركة تويتر القديمة وأشياء تذكارية أخرى من الشركة للبيع في المزاد العلني بعد أسابيع فقط من تغيير علامتها التجارية إلى الإشارة أكس X.

ومن بين القطع والأشياء المعروضة، والتي يصل عددها إلى 584 قطعة، هناك طاولات قهوة وأقفاص كبيرة للطيور ولوحات زيتية لصور انتشرت على نطاق واسع.

كما يوجد أيضا عشرات المكاتب والكراسي، وكابينة دي جي، وآلات موسيقية كافية لتجهيز فرقة موسيقية.

ومنذ شراء منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، قلص ماسك آلاف الوظائف في محاولة لخفض التكاليف.

وأطلق الملياردير الأمريكي على المزاد اسم "تغيير العلامة التجارية لتويتر: مزاد على الإنترنت يضم تذكارات وفنون وأصول مكتبية والمزيد".

ولا تزال إحدى لافتات الشركة القديمة، والمعروضة في المزاد، مثبتة في المقر الرئيسي للشركة في الشارع العاشر ( 10th street) في مدينة سان فرانسيسكو.

وجاء في قائمة العرض في الجزء الخاص باللافته "علامة الطير لا تزال مثبتة على جانب المبنى. المشتري مسؤول عن التعاقد مع شركة تحمل التراخيص المناسبة لإزالة اللافته".

وفي الشهر الماضي، أوقفت السلطات وبشكل موقت، محاولة لإزالة لافته آخوى لشعار شركة تويتر القديم من قبل السلطات في سان فرانسيسكو.

ومن ضمن الأشياء المعروضة للبيع في المزاد، لوحتان زيتيتان لصور انتشرتا بشكل كبير على موقع تويتر.

الصورة الأولى: صورة سيلفي لمقدمة البرامج الشهيرة، إلين ديجينيرز، مرصعة بالنجوم تم التقاطها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014.

والصورة الأخرى: صورة نشرها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كجزء من تغريدة عندما أعيد انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012. وكانت الصورة في ذلك الوقت الأكثر إعجابا على المنصة.

صدر الصورة، HERITAGE GLOBAL PARTNERS التعليق على الصورة، لوحة زيتية استخدمها الرئيس الأمريكي السابق أوباما في تغريدة بمناسبة إعادة انتهابه في 2012.

ويتضمن المزاد أيضا معدات موسيقية مختلفة موزعة بين قيثارات ومجموعة من الطبول ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى كابينة دي جي (DJ) مع وحدة تحكم وموزعات ومكبرات صوت.

وتبدأ أسعار القطع المعروضة من 25 دولارا وهو الحد الأدنى لكل قطعة، وفقا لدار هيريتيج غلوبال بارتنرز للمزادات

هذا وتبدأ العطاءات في 12 سبتمبر/ أيلول ومن المقرر أن تنتهي بعد يومين.

صدر الصورة، HERITAGE GLOBAL PARTNERS التعليق على الصورة، يتضمن المزاد كابينة دي جي تابعة للشركة.

ويأتي هذا المزاد بعد أن خفض ماسك تكاليف إدارة شركة تويتر عقب شرائه لها بقيمة بلغت 44 مليار دولار.

ومنذ شراء تويتر، أجرى تقليصات كبيرة في عدد الوظائف، بما في ذلك تسريح الموظفين المسؤولين عن تتبع الإساءات على المنصة. كما غيرت الشركة أيضا طريقة التحقق من الحسابات.

وفي وقت سابق من هذا العام، نظمت الشركة مزادا لمئات الأشياء التي كانت من مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو.

وجذب تمثال للشعار القديم للشركة (الطائر الشهير) أعلى عرض بيع بمبلغ 100 ألف دولار.

وفي الشهر الماضي، أسقطت الشركة شعار الطير الأزرق من علامتها التجارية واستبدله بعلامة أكس X بالأبيض والأسود.