كيف تؤثر موجة سيربيروس شديدة الحرارة على أوروبا؟ -صور
وقعت بلدانٌ في أوروبا الجنوبية في قبضة موجة حارة من المتوقع أن تسجّل درجات قياسية خلال الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن تُسجل درجاتُ حرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في مناطق من إسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا وتركيا.
ورصدت تقارير تعرض أشخاص كثيرين للإعياء، من ضمنهم سائحون، بسبب الحرّ الشديد في إيطاليا.
ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء ذلك.
وأطلقت جمعية الأرصاد الجوية في إيطاليا على هذه الموجة الحارة اسم "سيربيروس"، في إشارة إلى الوحش ذي الثلاث رؤوس الذي يحرس الجحيم كما صوّره الشاعر الإيطالي دانتي.