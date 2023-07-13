كيف تؤثر موجة سيربيروس شديدة الحرارة على أوروبا؟ -صور

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عدد من الأشخاص يحتمون من أشعة الشمس مستعينين بالمظلات في مدينة مُرسية جنوب شرقي إسبانيا

قبل 32 دقيقة

وقعت بلدانٌ في أوروبا الجنوبية في قبضة موجة حارة من المتوقع أن تسجّل درجات قياسية خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تُسجل درجاتُ حرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في مناطق من إسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا وتركيا.

ورصدت تقارير تعرض أشخاص كثيرين للإعياء، من ضمنهم سائحون، بسبب الحرّ الشديد في إيطاليا.

ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء ذلك.

وأطلقت جمعية الأرصاد الجوية في إيطاليا على هذه الموجة الحارة اسم "سيربيروس"، في إشارة إلى الوحش ذي الثلاث رؤوس الذي يحرس الجحيم كما صوّره الشاعر الإيطالي دانتي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، امرأة تقف في طابور لملء زجاجات بالماء في روما، بينما تحتمي من أشعة الشمس بمنشفة تضعها على رأسها

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سائحة من المملكة المتحدة تتلقى إسعافات أولية بعد أن أصابها الإعياء بسبب الحر الشديد، على مقربة من المدرج الروماني -الكولوسيوم- في قلب روما

صدر الصورة، SHUTTERSTOCK التعليق على الصورة، امرأة تنعش وجهها بالماء البارد من نافورة في تورينو، شمالي إيطاليا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سائحان يغطيان نفسيهما بالمناشف في مدينة مالقة جنوبي إسبانيا

صدر الصورة، SHUTTERSTOCK التعليق على الصورة، امرأتان ترتديان القبّعات احتماءً من أشعة الشمس في مالقة