الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, ""هل ما زال والدي حياً أم لا؟"", المدة 3,16 03:16 التعليق على الفيديو، الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟

الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟

قبل 7 دقيقة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

قام فريق بي بي سي بلقاء الناشطة السورية وفا علي مصطفى ابنة أحد المختفيين قسرياً في سوريا، تحدثت وفا عن آخر ما سمعته من والدها يوم اختفاءه.