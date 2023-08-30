الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, ""هل ما زال والدي حياً أم لا؟"", المدة 3,16 03:16 التعليق على الفيديو، الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟

الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟

قبل 48 دقيقة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

قام فريق بي بي سي بلقاء الناشطة السورية وفا علي مصطفى ابنة أحد المختفيين قسرياً في سوريا، تحدثت وفا عن آخر ما سمعته من والدها يوم اختفاءه.