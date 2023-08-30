الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟
الاختفاء القسري: ما الذي تشعر به ابنة أحد المختفين في سوريا؟
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.
قام فريق بي بي سي بلقاء الناشطة السورية وفا علي مصطفى ابنة أحد المختفيين قسرياً في سوريا، تحدثت وفا عن آخر ما سمعته من والدها يوم اختفاءه.
** هذه المقابلة أجريت في عام 2022.