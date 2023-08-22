"نتسول الطعام للبقاء أحياء"

قبل 19 دقيقة

لقي ما لا يقل عن 1400 شخص حتفهم جوعا في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا منذ تعليق المساعدات الغذائية بسبب سرقتها، بحسب مسؤول. أوقف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة المعونة الأمريكية الرائدة المساعدات الغذائية لتيغراي قبل حوالي أربعة أشهر. تعرض إقليم تيغراي لنزاع وحشي في عام 2020، مما تسبب في ظروف شبيهة بالمجاعة. كانت المنطقة تحت الحصار خلال معظم الحرب، مما أدى إلى توقف المساعدات الإنسانية إلى حد كبير. وقالت إحدى الأمهات في المنطقة وكانت حاملاً في ذلك الوقت، إنه ليس لديها ما تأكله، وأنها الآن "تستجدي الطعام لتعيش عليه".