غضب وخوف بعد تعطل تطبيق شهير يستخدمه مرضى السكري

صدر الصورة، DAVID BURCHELL

قبل 22 دقيقة

لم يعد بإمكان مصابون بمرض السكري استخدام تطبيق شهير في فحص نسبة السكر في الدم، بعد أن تسبب تحديث التطبيق في توقفه عن العمل على بعض أجهزة آبل.

ويرتدي المستخدمون مستشعرًا صغيرًا يتم إدخاله في أجسامهم يرسل البيانات إلى تطبيق خاص بالمرض.

وتقول شركة أبوت، المصنعة لجهاز "فريستايل ليبري" إنه أفضل نظام لمراقبة الغلوكوز قائم على المستشعر في جميع أنحاء العالم.

لكن تطبيقه توقف عن العمل على بعض أجهزة آبل، وتم الآن سحبه من متجر التطبيقات.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن هناك 200 ألف مستخدم لهذه الأنواع من أجهزة الاستشعار في المملكة المتحدة.

وقالت شركة أبوت لبي بي سي إن المشكلة تؤثر فقط على العملاء في المملكة المتحدة، وتوقعت إتاحة التطبيق مرة أخرى قريبًا.

لكن كان هناك رد فعل عنيف على الإنترنت من الأشخاص الذين يعتمدون على التطبيق لضمان حالتهم الصحية.

وقال ديفيد بورشيل، المصاب بالسكري من النوع الأول، لبي بي سي إن الأمر "مخيف للغاية".

وأضاف: "هذه الأدوات من المفترض أن تنقذ حياتك. لقد استيقظت صباح أمس، وذهبت لفحص جهاز الاستشعار الخاص بي، لكنه كان عاطلا ومتوقفا عن العمل، فقط أظهر شاشة بيضاء وأصبت بالذعر".

وتابع: "لقد تحدثت إلى [أبوت] عدة مرات حيث حدث هذا النوع من الأشياء من قبل. وطلبوا مني حذف التطبيق وإيقاف تشغيل الهاتف وتشغيله من جديد وإعادة تثبيت التطبيق ... لكن عند محاولة إعادة تنزيله، قاموا بإزالته من متجر التطبيقات، لذا لم أتمكن من تنزيله".

وقال: "وجدت نفسي بلا وسيلة للفحص، بخلاف اختبار بصمات الأصابع. وخز إصبعك 100 مرة في الأسبوع هو كابوس، لذا فإن التطبيق وجهاز الاستشعار مفيدان حقًا".

وقالت سونيا سلاتور، من بلفاست، إن التطبيق "مهم جدًا" بالنسبة لها، وإنها كانت قلقة بشأن عدم قدرتها على استخدامه.

وأضافت: "مع العلم أنه ليس لدي هذا الفحص المستمر، يبدو الأمر وكأنني أعود إلى الوقت الذي تم فيه تشخيصي لأول مرة واضطررت إلى وخز الإصبع عدة مرات في اليوم".

ما هو هذا التطبيق؟

يتصل تطبيق ليبريلينك، الذي طورته شركة أبوت، بجهاز مراقبة الغلوكوز المستمر، وهو قرص أبيض يغطي إبرة يتم إدخالها تحت جلد المستخدم، عادةً في الذراع أو البطن.

يستخدم المصابون بالسكري من النوع الأول الجهاز لمراقبة مستويات الغلوكوز في الدم، أو سكر الدم، على مدار الساعة، مما يعني أنهم لا يضطرون إلى أخذ عينات الدم باستمرار عن طريق وخز أصابعهم.

ومن خلال مراقبة مستويات الغلوكوز في الوقت الفعلي، يمكن للأشخاص اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت تناول الطعام أو ممارسة الرياضة.

ويمكن للجهاز أيضًا تنبيه المستخدم أو أفراد أسرته عندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا أو مرتفعًا جدًا.

وتعرضت أبوت لانتقادات كثيرة بعد أن توقف جهاز مراقبة الغلوكوز عن التفاعل مع التطبيق لبعض مستخدمي آبل.

وقالت أبوت إن المشكلة ظهرت بعد أن قامت بتحديث تطبيق ليبريلينك لمنح المستخدمين تحسينًا كبيرًا في جودة الحياة، مما يلغي الحاجة إلى مسح القرص يدويًا باستخدام جهاز.

ويسمح التحديث الجديد لجهاز مراقبة الغلوكوز بإرسال بيانات التطبيق بشكل مستمر، مما يلغي الحاجة إلى الفحص. ويسمح منافس أبوت، وهي شركة ديكسكوم بالفعل بذلك.

لكن تسببت مشكلة في التحديث في قيام بعض مستخدمي آيفون بالإبلاغ عن توقف التطبيق عن العمل لديهم تمامًا، مما جعلهم غير قادرين على مراقبة مستويات السكر في الدم لديهم.

"العمل لإيجاد حلول"

وقال ديفيد لبي بي سي إنه "لحسن الحظ" قادر على مواصلة فحص نفسه، حيث تصادف أن لديه جهاز استشعار يدوي، على الرغم من أن هذا لا يوفر بيانات لأجهزة الآخرين.

واضطر الأشخاص الذين لا يمتلكون هذه المستشعرات إلى إجراء ما بين أربعة إلى 10 تحاليل وخز الأصابع يوميًا لمراقبة مستويات السكر.

وقال: "لقد تمكنت من استعادة التطبيق بعد مشاهدة شخص ما على تويتر يقدم اقتراحات للانتقال إلى سجل المشتريات وتنزيله من هناك".

وأضاف: "لقد كان الأشخاص الذين يساعدون غيرهم عبر الإنترنت هم من قاموا بإصلاحه، وليس الشركة الفعلية. لكن ليس كل مستخدم نشط على تويتر أو فيسبوك"

وقال: "البيانات تذهب أيضًا إلى زوجتي، لذلك إذا حدث شيء ما ستعرفه، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث في الوقت الحالي أم لا. أنا متأكد من أن هناك أشخاص لا يتلقون تنبيهات عن حالة ذويهم".

وقالت شركة أبوت إنها أزالت التطبيق مؤقتًا من متجر التطبيقات أثناء العمل على حلول لتحسينه.

وقالت إنه يجب على المستخدمين الاتصال بخط خدمة العملاء الخاص بها، وأضافت: "يجب على العملاء الذين يواجهون مشكلات مع تطبيق (آي أو إس) إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته".

وأضافت: "يمكن للأشخاص الذين يستخدمون (التطبيق) بدون مشكلة الاستمرار في استخدامه كالمعتاد. ولا يزال إصدار أندرويد من (التطبيق) متاحًا للتنزيل في المملكة المتحدة. ولم تتأثر أي دولة أخرى".

وقالت سونيا إن التطبيق جعل حياتها "أكثر سهولة ومرونة".

وأضافت: "سأضطر الآن إلى ضبط المنبه لإيقاظي لأنني سأضطر إلى الاستيقاظ أثناء الليل لإجراء التحليل".