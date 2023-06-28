الجيش السوري يشن ضربات جوية وصاروخية على إدلب

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قبل ساعة واحدة

قال الجيش السوري الأربعاء، إنه شن ضربات جوية وصاروخية، طالت مقرات لفصائل معارضة في شمال غرب البلاد، وذلك بالتعاون مع القوات الروسية.

ويأتي ذلك على وقع تصعيد شهدته المنطقة منذ أيام، أوقع عدة قتلى بينهم مدنيون، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية الأربعاء.

وتشهد منطقة إدلب منذ أسبوع تصعيدا متبادلا، حيث تستهدف الطائرات السورية، المدعومة من روسيا مناطق واقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، (جبهة النصرة سابقا)، وفصائل أخرى، وترد هذه الفصائل بدورها بقصف مناطق سيطرة قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا، عن بيان للجيش: "قواتنا المسلحة نفذت بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة، ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية، استهدفت المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية" في ريف إدلب.

وذكر البيان أن الغارات دمرت ذخائر وأسلحة وطائرات مسيرة استطلاعية.

واعتبر الجيش السوري أن الغارات التي لم يحدد تاريخها، جاءت رداً على "الاعتداءات اليومية المتكررة" على "المدنيين في المناطق السكنية الآمنة" في المنطقة.

و حسب حصيلة للمرصد أصدرها الثلاثاء، لقي 8 عناصر من مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام، مصرعهم جراء غارات نفذتها مقاتلات روسية في منطقة جبل الزاوية في إدلب.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات السورية الروسية خلال أسبوع واحد إلى 16 مدنياً و13 مقاتلاً من الفصائل، ومن بين القتلى 9 سقطوا الأحد، جراء ضربات روسية على سوق للخضار، في تصعيد وصفه المرصد بأنه "الأكثر دموية" خلال العام الحالي.

في المقابل، قتل 6 مدنيين، بينهم 3 أطفال، إضافة الى عنصر من قوات النظام، خلال قصف مدفعي للمعارضة، وآخر تم بمسيرات، على مناطق سيطرة قوات النظام، وفق المرصد.

وقضى أحد هؤلاء المدنيين بقصف عبر مسيّرة طال محيط القرداحة، القرية التي تتحدر منها عائلة بشار الأسد في محافظة اللاذقية.