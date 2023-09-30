الولايات المتحدة تحث صربيا على سحب قواتها من المنطقة الحدودية مع كوسوفو وسط تصاعد التوترات

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يتمركز 4500 جندي من حلف شمال الاطلسي في كوسوفو

Author, أليكس بينلي

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

حثت الولايات المتحدة صربيا على سحب ما وصفته بالحشد العسكري الكبير على الحدود مع كوسوفو.

يأتي ذلك عقب هجوم وقع يوم الأحد الماضي، اشتبك فيه نحو 30 مسلحا مع الشرطة في شمال كوسوفو ذي الأغلبية الصربية.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت التوترات العرقية بين الأقلية الصربية والأغلبية الألبانية في كوسوفو.

وأعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل قوات للانضمام إلى قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك، نظراً "للوضع الراهن".

وأعلن التحالف العسكري أنه جاهز لزيادة قواته بعد وقوع مواجهة مسلحة في دير شمال كوسوفو يوم الأحد الماضي، حيث قتل شرطي كوسوفي وثلاثة من المهاجمين.

وفي أعقاب ذلك، عرضت حكومة كوسوفو ترسانة كبيرة من الأسلحة والمعدات قالت إنها ضبطتها بعد الاشتباكات، واتهمت الحكومة الصربية بالوقوف وراء الهجوم.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "الانتشار العسكري الضخم" الذي يتضمن دبابات ومدافع متطورة بأنه " تطور مزعزع للاستقرار للغاية"، وفق ما جاء في حديثه يوم الجمعة.

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ودعا كيربي إلى سحب تلك القوات، مضيفا: "إنه أمر مثير للقلق، لا يبدو أن الأمر مجرد تجمع بسيط".

وأشار كيربي إلى أن الحشد العسكري تمَّ خلال الأسبوع الماضي، لكن الغرض منه لم يتضح بعد.

وأشار كيربي، إلى اتصال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، لحثه على "وقف التصعيد الفوري والعودة إلى الحوار".

كما بين كيربي أيضاً، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تحدث مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

ولم ينفِ الرئيس الصربي فوتشيتش، بشكل مباشر وجود حشد للقوات في الآونة الأخيرة، لكنه رفض المزاعم بأن قوات بلاده وُضعت في حالة تأهب.

وقال فوتشيتش: "لقد نفيت كل الأكاذيب بشأن رفع مستوى التأهب لقواتنا، لأنني ببساطة لم أوقع على ذلك وهو أمر غير دقيق".

وأضاف "ليس لدينا حتى نصف عدد القوات التي كان لدينا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر".

وتصاعدت التوترات بشدة بين البلدين يوم الأحد، بعد مقتل شرطي من كوسوفو وثلاثة مسلحين من العرق الصربي، أثناء حصار دير أرثوذكسي صربي في قرية بانجيسكا، يوم الأحد.

يوم الجمعة، استقال ميلان رادويتشيتش، نائب رئيس القائمة الصربية، الحزب السياسي الرئيسي للصرب في كوسوفو، بعد أن اعترف بتنظيم المجموعة المسلحة، لكنه نفى تلقيه أي مساعدة من بلغراد.

تمثل المواجهة التي أسفرت عن سقوط قتلى، إحدى أخطر حالات التصعيد في كوسوفو منذ سنوات، وتأتي بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الجانبين.

بعد تفكك يوغوسلافيا في التسعينيات من القرن الماضي، سعت كوسوفو - إحدى مقاطعات الدولة السابقة - إلى الاستقلال والحكم الذاتي، وردت صربيا على تلك المساعي بقمع وحشي ضد الألبان.

وانتهى ذلك في عام 1999، بحملة قصف من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد صربيا، بين شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران.

انسحبت القوات الصربية من كوسوفو، ولكن بالنسبة للكثير من الألبان الكوسوفيين والصرب، فإن الصراع لم يُحل حتى الآن.

وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008 لكن صربيا - إلى جانب الصين وروسيا حليفتي بلغراد الرئيسيتين - لا تعترف بها.

فيما تعترف 99 دولة، من أصل 193 دولة تابعة للأمم المتحدة، باستقلال كوسوفو، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و22 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قتل أكثر من 13 ألف شخص في حرب كوسوفو عام 1999

وينظر العديد من الصرب إلى كوسوفو باعتبارها مهدهم القومي وموطنهم الأول، ولكن من بين 1.8 مليون شخص يعيشون في كوسوفو، يشكل الألبان 92 في المئة، والصرب 6 في المئة فقط.

ومع استمرار تصاعد التوترات، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إنه "وافق على إرسال قوات إضافية لمعالجة الوضع الحالي".

وتُعد هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي يعزز فيها حلف شمال الأطلسي قواته في البلاد.

ويتمركز حالياً حوالي 4500 فرد من قوة حفظ السلام في كوسوفو، تحت قيادة الناتو.

يوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قد جهزت كتيبة قوامها ما بين 500 و650 جندياً لقوة حفظ السلام التابعة لحلف الناتو المعروفة اختصاراً (KFor).