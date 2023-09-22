حرب الفنون في مواجهة القتال على أرض السودان

صدر الصورة، Osama Awad التعليق على الصورة، ريفي من ولاية كسلا

Author, هند سليم

Role, للسودان سلام – بي بي سي نيوز عربي

قبل 38 دقيقة

"نشرت الصور القديمة حتى أنقل لأهل السودان مشاعر من الفرح والبهجة لأن تلك الصور تحمل ذكريات جميلة، ما يجعلها مبهجة، فالصورة يمكنها الاحتفاظ بالمشاعر لحظة التقاطها" .. ذلك ما قالته أبرار مصطفى الطالبة في كلية الهندسة التي كانت من اوائل فتيات السودان اللائي شاركن في حرب الفنون.

صدر الصورة، Sati Mohamed Sati التعليق على الصورة، جزيرة سواكن

تحت هاشتاج #حرب الفنون قرر مصورو السودان ملء وسائل التواصل الاجتماعي بصور تعبر عن البهجة وجمال الطبيعة وتنوع الثقافات في السودان.

يقول المصور أسامة عوض " وسائل التواصل الاجتماعي في السودان كانت مليئة بالقتال والدماء والسلب والنهب والاغتصاب، ما جعلها تمثل وسيلة للضغط النفسي، وكان الهدف الأساسي من حرب الفنون تخفيف الضغط النفسي عن أهل السودان من خلال تغيير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ".

صدر الصورة، Ahmed Classic التعليق على الصورة، محمية غابة السنط في الخرطوم

بدأت المبادرة من خلال اقتراح للمصورين السودانيين أحمد كلاسيك وساتي محمد ساتي بتغيير صورة السودان في وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول المصور ساتي محمد ساتي "في البداية كنت أنشر الصور مع المصور أحمد كلاسيك، ولكن قررنا بعد ذلك أن نذكر اسماء المصورين الآخرين ليشاركوا معنا بنشر صور مبهجة تملأ وسائل التواصل الاجتماعي".

شارك في المبادرة مصورون سودانيون من جميع أنحاء العالم، ومصورون من السعودية ومصر والأراضي الفلسطينية.

صدر الصورة، Ahmed Classic التعليق على الصورة، اركويت في ولاية البحر الأحمر

يقول المصور أحمد كلاسيك "اختيار اسم "حرب الفنون" يرجع إلى أن الحروب نوع من الفن واختيار الاسم كان موازيا للحرب في السودان، ولكن بشكل مختلف".

وأضاف كلاسيك أن انقطاع الكهرباء الذي أثر على شبكة الانترنت مثّل أحد أهم التحديات التي واجهت المشاركين في "حرب الفنون" من السودان.

صدر الصورة، Mohamed Ahmed Al-Asbat التعليق على الصورة، جبال توتيل تمثل رمزية تاريخية في ذاكرة السودانيين ولها بعد أسطوري حول الشموخ والعزة والثبات للإنسان السوداني