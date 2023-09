هل تحلم الحيوانات مثل البشر؟

ويقول دكتور ديفيد إم بينيا-غوزمان المتخصص في الفلسفة بجامعة ولاية سان فرانسيسكو ومؤلف كتاب When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness (عندم تحلم الحيوانات: العالم الخفي لوعي الحيوان) إنه إذا كان الحبار والعنكبوت وطائفة عريضة من الكائنات الأخرى تحلم، فإن ذلك يثير أسئلة مهمة حول ما يحدث لها بالضبط. ويضيف أنه بما أن الأحلام تحدث من منظور من يراها، فإن الحيوانات الحالمة لابد وأنها تمتلك القدرة على رؤية العالم من وجهة نظرها.