كيف يبدو المشهد السياسي في مصر بعد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة؟

صدر الصورة، ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images التعليق على الصورة، صورة أرشيفية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال إلقائه كلمة، أثناء لقاء مع البابا فرنسيس بالعاصمة المصرية القاهرة في 28 أبريل/نيسان 2017.

4 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 11:52 GMT آخر تحديث قبل 25 دقيقة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، نيته الترشح لولاية ثالثة. وقال السيسي خلال المؤتمر، أدعو "كل المصريين للمشاركة في هذا المشهد الوطني".

وكان أبرز من تحدث خلال هذا المؤتمر، داعيا السيسي إلى الترشح ، الكاتب الصحفي مصطفى بكري الذي قال لبي بي سي إن حملة الرئيس السيسي قد بدأت فور إعلان ترشحه، وأضاف قائلا: "هناك حملة تم الاتفاق عليها يوم الإثنين برئاسة المستشار محمود فوزي. هذه الحملة هدفها الدعاية للسيد الرئيس وهذا حقه كحق أي مرشح أخر".

وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ليُغلق باب التقديم في الرابع عشر من الشهر ذاته.

كما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين في السادس عشر من هذا الشهر. أما القائمة النهائية للمرشحين فسُيعلن عنها في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وحينها ستبدأ الحملات الانتخابية، بحسب ما أعلنته الهيئة.

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يتعين أن يحصل من ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يجمع توكيلات لتأييده من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مختلفة، بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

" فرصة للتغيير "

صدر الصورة، Ahmed Altantawy /Offical X Account التعليق على الصورة، طالب المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي عبر فيديو نشره ، الثلاثاء، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" المصريين في الخارج بمساندته من أجل الترشح عبر تحرير توكيلات له.

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وكان الرئيس المصري قد قال في الثلاثين من سبتمبر/آيلول الماضي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة أمام الشعب المصري للتغيير. وقال السيسي: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير".

وقد أعلن ستة مرشحين محتملين آخرين نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية من بينهم أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة التي تحاول حملته الانتخابية الحصول على توكيلات لتأييده للترشح من مواطنين داخل جمهورية مصر العربية وكذلك من المصريين المقيمين في الخارج.

وقد طالب الطنطاوي عبر فيديو نشره، مساء الثلاثاء، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" المصريين في الخارج، بمساندته من أجل الترشُح عبر تحرير توكيلات له.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت، يوم الإثنين، الطعون التي قدمتها حملة الطنطاوي من أجل الإشراف القضائي على عملية تحرير التوكيلات، بعد ادعاءات بتعرض مؤيديه لمضايقات في إصدار توكيلات تأييده للترشح من مكاتب الشهر العقاري.

كما قال ممثل من حملة أحد المرشحين المحتملين لبي بي سي إن هناك بعض التضييقات التي يعرض لها المرشحون المحتملون المعارضون من قبل موطفي الشهر العقاري عند تحرير توكيلات الترشح.

إلا أن الكاتب الصحفي مصطفى بكري نفى ذلك قائلا:" هذا غير صحيح .التوكيلات مفتوحة للجميع. أي شخص(من الممكن أن ) يتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات" . وقال بكري إن هذه تصريحات تنطلق بين الحين والأخر ولا تستند إلى معلومات صحيحة أو محاضر يمكن كتابتها سواء في الهيئة الوطنية للانتخابات أو في أقسام الشرطة أو حتى لدى الشهر العقاري.

كما قال بكري :"لا أحد يتم منعه من التوكيلات .كل من يريد فليذهب والباب مفتوح في كل مقار الشهر العقاري. كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات زادت من مقار الشهر العقاري خلال اليومين الماضيين".

"تغيير سلمي وآمن وديمقراطي"

كما استكمل الدكتورعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أوراق ترشحه يوم الثلاثاء.

إذ قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ وسكرتيرعام الحزب لبي بي سي إن "الدكتورعبد السند يمامة بالفعل أكمل كافة الأوراق الخاصة بالترشح وكان نهايتها الثلاثاء بتوقيع الكشف الطبي وقبل ذلك استوفى صحيفة الحالة الجنائية".

وأضاف الهضيبي، قائلا إن يمامة "حصل على تزكية 26 نائبا من مجلس النواب .... كما إنه سيتقدم بأوراق ترشيحه يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا".

ومن بين من يسعى لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور. وقال إسلام أبو ليلة من حملتها لبي بي سي لقد " بدأنا في تحرير توكيلات شعبية من أول يوم مع فتح باب الترشح حتى الآن"، مضيفا أن عدد التوكيلات التي حُررت لا يزال قيد الحصر.

كما قال أبوليلة إنه، بالإضافة إلى الحصول على توكيلات، تسعى المرشحة المحتملة كذلك للحصول على تزكية نواب وإنه "بالفعل هناك مجموعة من النواب أبدوا رغبتهم في منحنا تزكيات".

كما أعلن فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أمس الثلاثاء ، خلال مؤتمر صحفي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة وقدم نفسه كمرشح معارض للنظام المصري ودعا إلى إجراء "تغيير سلمي وآمن وديمقراطي".

وأبدى كذلك، رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بالإضافة إلى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، عزمهم خوض انتخابات الرئاسة.

ضمانات دولية

وقد وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصرعلى منح تصريحات لـ34 منظمة مجتمع مدني مصرية بالإضافة إلى تسع منظمات أجنبية غير حكومية لمتابعة الانتخابات.

بيد أن مراقبين يرون أنه من الضروري أن تخضع هذه الانتخابات لإشراف دولي.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن " مصر دولة مستقلة وذات سيادة.... كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت الباب أمام منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية على حد سواء".