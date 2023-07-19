اعتقال عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد بتهمة حيازة المخدرات

صدر الصورة، Reuters

Author, رشيل روسل

Role, بي بي سي

قبل ساعة واحدة

أفادت مصادر باعتقال وتغريم عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، مطلع هذا الشهر، في جزر كايمان، بتهمة حيازة القنب الهندي.

وضبطت جيجي، البالغة من العمر 28 عاما، مع صديقتها، بعد تفتيش حقائبهما، لدى وصولهما في طائرة خاصة لقضاء عطلة يوم 10 يوليو تموز.

وقال ممثل جيجي إن الماريجوانا اشترتها قانونيا في نيويورك، "بترخيص طبي".

وجاء في بيان تلقته وكالة برس أسوسيشن: "إن استعمال الماريجوانا لسبب طبي أصبح قانونيا في كايمان الكبرى، منذ 2017، وقد استمتعت ببقية أيام عطلتها، كما لم تسجل عليها مخالفة قانونية".

وحسب مصلحة الجمارك والحدود في جزر كايمان فإن جيجي حديد وصديقتها، ليا ماكارثي، اعتقلتا بسبب "جلب الماريجوانا وأدوات استهلاكها".

وأضافت الوكالة أن الكمية تبدو "قليلة ومعدة للاستهلاك الشخصي".

وذكرت صحيفة محلية أنهما أخذتا إلى مركز اعتقال، ثم أفرج عنهما بكفالة.

ومثلتا بعد يومين أمام محكمة فرضت عليهما غرامة مالية قيمتها ألف دولار محلي.

وعلى الرغم من الحادث فإن العارضة بدت مستمتعة بعطلتها هناك.

وكتبت على حسابها في إنستاغرام: "كل شيء على ما يرام"، وأرفقت تعليقها بصور لها على الشاطئ.

وتعد جيجي حديد من أشهر عارضات الأزياء في العالم. ويعتقد أنها الأغلى على الإطلاق. وعملت مع أشهر العلامات التجارية بما فيها فيرساتشي، شانيل، فيندي، ومارك جيكوب، وظهرت على غلاف مجلة فوغ أكثر من 30 مرة.