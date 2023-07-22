روسيا وأوكرانيا: اتهام كييف باستهداف بيلغورود الروسية بالقنابل العنقودية

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات داخل الأراضي الروسية، كما نفت تورطها في غارات عبر الحدود

قبل 25 دقيقة

قال حاكم مدينة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن أوكرانيا قصفت بالقنابل العنقودية قرية تقع على مقربة من الحدود الأوكرانية يوم الجمعة، دون حدوث إصابات أو خسائر.

وأضاف: "في منطقة بيلغورود، أُطلقت 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من نظام صاروخي متعدد الإطلاق على قرية جورافليوفكا".

ولم تستطع وكالة رويترز للأنباء التحقق بشكل مستقل من تصريحات حاكم المدينة، التي أدلى بها خلال إحاطة يومية على قناته على تليغرام، دون أن يقدم دليلا مصورا على ذلك، كما لم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد حصلت على قنابل عنقودية من الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، وتعهدت باستخدامها فقط في حالة "طرد تجمعات لجنود العدو".

وتحتوي الذخائر العنقودية على عشرات القنابل الصغيرة التي تنتشر شظاياها على مساحات واسعة، بيد أن استخدامها محظور في دول عديدة بسبب الخطر المرتفع الذي تشكله على المدنيين.

وقالت أوكرانيا مرارا إن استخدامها سيقتصر على ساحة المعركة فقط.

وجرى مرارا استهداف منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، وهو ما تصفه روسيا بالقصف العشوائي من جانب القوات الأوكرانية.

وشهدت المنطقة، خلالي شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، معارك بعد أن عبر مسلحون ينتمون لجماعة مسلحة موالية لأوكرانيا الحدود وبدأوا قتالا مع قوات الأمن الروسية.