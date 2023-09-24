غوارديولا غاضب من رودري بسبب طرده أمام نوتينغهام

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Author, كريس بيفان

Role, من ملعب الاتحاد- بي بي سي الرياضية

قبل 9 دقيقة

أعرب المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن غضبه من طرد لاعبه رودري، خلال مباراة فريقه أمام نوتينغهام فورست، والتي انتهت بفوز فريقه.

كما أعرب غوارديولا عن انتقاده لأداء الحكم أنتوني تايلور، خلال المباراة التي آلت إلى فوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل لاشيء، رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وقال غوارديولا إن تايلور فقد السيطرة على المباراة، قبل طرد رودري.

وطرد تايلور، اللاعب الإسباني رودري، بسبب ممارسة حركة عنيفة بعدما جذب مورغان غيبز لاعب نوتينغهام من حنجرته، بعيد قليل من بداية الشوط الثاني.

وبهذا الطرد سيبتعد رودري، عن الفريق 3 مباريات، بينها مباراة سيتي المهمة أمام منافسه على اللقب الموسم الماضي، أرسنال.

وإضافة إلى طرد رودري، أشهر تايلور البطاقة الصفراء، 10 مرات خلال المباراة، 3 منها للاعبي مانشستر، كما أشهر البطاقة نفسها لغوارديولا بسبب اعتراضه على قراراته.

وقال غوارديولا "كانت المباراة رائعة لكلا الجانبين، حتى الدقيقة 35، لكن بعد ذلك تحولت إلى فوضى تامة، وهذه بالتأكيد ليس مسؤوليتنا".

وأضاف "مع هذا الكم من البطاقات الصفراء، لا تقع مسؤوليته على عاتق نوتينغهام أو مانشستر، وهذا أمر أكيد، لقد أثر الحكم على المباراة بشكل كامل".

وأشار غوارديولا إلى أن رودري، أعرب عن اعتذاره لزملاءه في الفريق، بعد طرده، والذي سيجعله يغيب عن الفريق أمام وولفرهامبتون، وبرايتون، ثم أرسنال.

وقارن غوارديولا طرد رودري، بطرد لاعبه كايل ووكر، أمام لايبزيغ، في دوري أبطال أوروبا موسم 21/ 22.

وقال "نأمل أن يتعلم رودري مما حدث، يجب أن يتحكم في أعصابه وانفعالاته، يمكن أن أحصل على بطاقة صفراء، فأنا لست لاعبا، لكن بالنسبة لرودري، فلا يمكن ذلك".

وواصل "كايل ووكر فعل ذلك سابقا، وهم يعرفون أنه لا ينبغي عليهم ذلك، مهما حدث، إنها انفعالات، لكن يجب أن تسيطر على انفعالاتك، وأنا غاضب لأني لا أحب أن يلعب فريقي بعشرة لاعبين".