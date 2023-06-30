البستاني في بلا قيود: الجوائز الأدبية تختار ما هو معقّم وغير إشكالي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "البستاني في بلا قيود: الجوائز الأدبية تختار ما هو معقّم وغير إشكالي", المدة 1,44 01:44 التعليق على الفيديو، هشام البستاني: شكل القمع في الأردن يختلف عن بقية الدول العربية

قبل 34 دقيقة

قال هشام البستاني الكاتب والباحث والناشط السياسي الأردني إنّ المادة ثلاثين من دستور الأردن تمنح الملك كافة الصلاحيات وبالتالي تجعله فوق المساءلة".

وصف الدكتور هشام البستاني الكاتب والباحث والناشط السياسي الأردني الأدب كأداة عميقة لاستكشاف المواضيع وإثارة الأسئلة. ويرفض البستاني أن تكون مهمة الأديب نقل القارئ من مآسي عالمه إلى عالم تعويضي "لتستكمل عملية استغلاله في اليوم التالي من قبل السلطة الحاكمة أو النظام الاقتصادي"، حسب قوله.

وعن موقفه من الجوائز الأدبية، قال الكاتب والباحث الأردني إنّ الجوائز الأدبية تُمنح لما هو معقّم ورائج وغير إشكالي، وتُحجب عن الكتاب الذين لديهم مواقف فيما يتعلق بالسلطة والسياسة التي تقدم الأموال للسلطة التجارية أي الناشر، حسب تعبيره.

فيما يخص نظام الحكم في بلاده، قال البستاني إنّ الحكومة ومجلس الأعيان يعينهما الملك وفقا للدستور وإنّ قرارات مجلس النواب تذهب إلى مجلس الأعيان المعيّن وبالتالي تتم إعاقة أي تشريع غير مرغوب فيه من قبل مجلس الأعيان، حسب قوله.

وأشار البستاني أيضا إلى أن المادة ثلاثين من دستور الأردن تمنح الملك كافة الصلاحيات وبالتالي تجعله فوق المساءلة.

أما عن الحريات في الأردن، فيرى الكاتب والباحث الأردني أنّ الوضع في بلاده يختلف عن بقية الدول العربية حيث تمارس السلطات الأمنية ما يسميه "قمعا أفقيا" من خلال إغلاق المنافذ أمام أي كاتب لا تنسجم طروحاته مع الخطاب العام، وحرمانه من الظهور في المنابر والإعلام والأنشطة الثقافية رغم إقراره بوجود " فسحة لإتاحة النقد بشكل كبير"، حسب وصفه.

فكيف يرى هشام البستاني العلاقة بين الأنظمة الحاكمة والإرث الاستعماري؟ وما تصوره عن إمكانية قيام احتجاجات جديدة في الدول العربية؟ ولماذا لا يتفق مع طريقة تعاطي الحكومات العربية مع المؤسسة الدينية؟