غادة علي في بلا قيود : وضع الاقتصاد المصري لا يدعو للقلق

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "غادة علي في بلا قيود : وضع الاقتصاد المصري لا يدعو للقلق", المدة 1,19 01:19 التعليق على الفيديو، غادة علي: قرار انقطاع الكهرباء المنتظم جريء في محله

قبل 31 دقيقة

قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري إنّ الوضع الاقتصادي في بلادها لا يدعو إلى القلق ولا يعاني من انهيار أو تعثر بسبب السياسات القوية للدولة المصرية حسب تعبيرها.

وتدعو الدكتور غادة منتقدي الوضع الاقتصادي في مصر إلى النظر إلى الأرقام المتعلقة بانخفاض قيمة الجنية المصري أو ارتفاع ديون بلادها، مقروناً بالنظر لاقتصاديات الدول النامية التي تعاني من مشاكل التضخم ذاتها وغيرها من الأزمات الاقتصادية. وترى عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري أنّ المشاريع الكبيرة التي أنجزتها الدولة المصرية ومنها العاصمة الإدارية لعبت دوراً في توفير فرص للعمل وتخفيض نسبة البطالة في البلاد خاصة في فترة جائحة كورونا.

وتصف الدكتورة غادة قرار انقطاع الكهرباء يوميا وبشكل منتظم والذي اتخذته الحكومة المصرية قراراً جريئا يرمي إلى تخفيف حمولة الشبكة الكهربائية المتهالكة بحيث لا يتسبب الانقطاع المفاجئ في أعطال.

كيف تنظر الدكتورة غادة إلى دعوة البعض لتغيير المجموعة المكلفة بإدارة الملف الاقتصادي خاصة مع صندوق النقد الدولي؟ وما تقييمها للاستثمار الأجنبي في مصر ؟ وكيف ترى دور مجلس النواب كأداة رقابية؟