بي بي سي تكشف عن حملة إلكترونية توظف الذكاء الاصطناعي للتروّيج للإمارات و"كوب 28"

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، مستخدمات منصة إكس (تويتر سابقا) من أمثال هذه المرأة، عادة ما يكون اهتمامهن منصباً على القطط والغذاء، وقد يتطرق إلى السياسة في الإمارات

Author, ماركو سيلفا

Role, بي بي سي نيوز

قبل 15 دقيقة

تحققت بي بي سي من أكثر من مئة حساب عبر منصة إكس (تويتر سابقا) تعمل فيما يبدو بالتنسيق مع بعضها البعض للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة وقمة كوب 28 للمناخ، التي من المقرر أن تستضيفها دبي.

ويبدو أن هذه الحسابات في معظمها تديرها من أنحاء دولة الإمارات نساء شابات جذابات لهن اهتمامات عديدة تتراوح بين تربية القطط الجميلة إلى القهوة، أو الحديث عن موضة الحجاب، أو الأسفار السياحية.

لكن فريق بي بي سي تحقق من أن الصور المرفقة لعدد من هذه الحسابات صُمّمت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، كما أن صورا أخرى تبدو مأخوذة من مواقع للتسوق عبر الإنترنت أو من وكالات للصور، أو أنها نُسخت عن حسابات تعود لمؤثّرين عبر الإنترنت.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، حساب هذه المستخدمة خضع لفحص فريق بي بي سي، وقد شاركت عبره منشورات بشأن مسلسل غليمور جيرلز الأمريكي، ومنشورات أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تستضيف الإمارات قمة كوب 28 للمناخ في دبي.

وسيرأس القمة سلطان الجابر، مبعوث الإمارات للتغير المناخي ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للطاقة – إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم.

وتحققت بي بي سي من عدد من الحسابات، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، تتغنى بمديح سلطان الجابر، واصفة إياه بأنه "أفضل شخصية" لأداء هذه الوظيفة وبأنه "الشريك الذي تحتاجه حركة المناخ".

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، مئات التغريدات تروّج لقمة كوب 28 ورئيسها – سلطان الجابر

وروّجت بعض الحسابات لمقالات جديدة تتحدث عن اكتساب سلطان الجابر ثقة حكومات عديدة بينها حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وينكر كل من منظّمي كوب 28 وحكومة الإمارات الوقوف وراء هذه الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وينتقد البعض تعيين الجابر في هذا المنصب. ففي مايو/أيار، طالب أكثر من مئة مشرّع من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتنحية سلطان الجابر من منصبه كرئيس لقمة كوب 28 للمناخ، معربين عن "عميق قلقهم" بشأن تضارب مصالح تتعلق بالوقود الأحفوري من جهة ومحادثات المناخ من جهة أخرى.

وقال متحدث باسم قمة كوب 28 لبي بي سي، إن "البعض قد يرى تعارضا في المصالح، لكنْ في الواقع هناك مصلحة مشتركة بأن تضطلع بهذا الدور شخصية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال سلسلة قيمة الطاقة".

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، هذه المستخدمة المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي شاركت سيلا من المنشورات الإيجابية عن حكومة الإمارات العربية المتحدة

وأضاف المتحدث باسم كوب 28، بأن الجابر قد عُيّن في شركة أبوظبي للطاقة من أجل "تحويل، ونزع الكربون، وتعزيز استدامة الشركة، وذلك بعد أن نجح في تأسيس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة والمملوكة لدولة الإمارات.

وتعدّ الإمارات إحدى أكبر دول العالم في إنتاج النفط والغاز، ومع ذلك، تطِنّ حسابات كثيرين عبر منصة إكس (تويتر سابقا) بمديح الإمارات بوصفها "ريادية عالميا على صعيد العمل المناخي".

وفي مشروع مستقل لتتبُّع العمل المناخي حول العالم، صنّف باحثون مؤخرا السياسات التي تنتهجها الإمارات على صعيد المناخ بأنها "غير كافية".

بينما تقول دولة الإمارات إنها "ملتزمة تماما بتحقيق أهدافها الطموحة الخاصة بالانبعاثات".

شبكة من الحسابات تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض

نشرت شبكة من 108 حسابات عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أكثر من 500 تغريدة عن قمة كوب 28 ورئيسها – وجاءت معظم التغريدات باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى الفرنسية والعبرية.

وقال كريس بروبز، المختص في استخبارات المصادر المفتوحة: "لا نكاد نشك في أننا إزاء شبكة عمل منسقة".

ورغم الدلائل على تنسيق أصحاب هذه الحسابات فيما بينهم، يقول كريس بروبز إن التوصّل إلى مَن يقفون وراءها مهمة "صعبة".

وفي محاولة لاجتذاب المزيد من المستخدمين، ينشر أصحاب هذه الحسابات صورا لقطط، وورود، وأطعمة، ومجوهرات.

وبين هذه الصور، التي تبدو في ظاهرها سطحية، ينشر أصحاب هذه الحسابات تغريدات يكيلون فيها المديح لحُكام الإمارات أو يسلّطون الضوء على سياسات دولة الإمارات في الداخل والخارج.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، هذه الشبكة من الحسابات تروّج لرسائل داعمة لسياسات الإمارات الداخلية والخارجية

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وفي ثلاث مناسبات على الأقل، ردّ أصحاب هذه الحسابات على تغريدات تهاجم مصالح دولة الإمارات.

ومن ذلك، انتقاد السيناتور الأمريكي جيف ميركلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) استضافة دبي لقمة كوب 28 ووصْفه القرار بأنه "عبث فاضح"، وسرعان ما تصدّى أحد هذه الحسابات المؤيدة لدولة الإمارات للسيناتور الأمريكي المنتقد.

وردّ صاحب أحد هذه الحسابات قائلا: "توقفوا عن نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة... سلطان الجابر هو الرجل المناسب في المكان المناسب".

ويشير تحليل لمحتوى هذه المنشورات ولسلوكيات أصحابها إلى أن الحسابات التي نُشرت عليها قد لا تكون مملوكة لمستخدمين حقيقيين.

وإذا كان أصحاب هذه الحسابات لا يقومون بنشر التغريدات ذاتها في وقت واحد، فإنهم ينشرون تغريدات ذات محتوى متشابه في غضون دقيقتين اثنتين.

ويمكن لهذا النسق السلوكي أن يشير إلى درجة من التنسيق في داخل شبكة من الحسابات المزيفة. لكن لا يزال من غير الواضح مَن يدير تلك الشبكة؟ أو حتى لماذا يفعل ذلك؟

وتقول حكومة الإمارات إنها "لا تدري بوجود هذه الحسابات المطوَّرة عبر الذكاء الاصطناعي" التي تتحدث عنها بي بي سي.

وعلى الرغم من العدد الهائل لهذا النوع من التغريدات المنشورة عبر الإنترنت وما يشير إليه ذلك من محاولة لتوجيه الرأي العام بشأن قمة كوب 28، ليس واضحا مدى النجاح الذي أحرزته تلك الجهود.

ولم تحقق غالبية المنشورات التي فحصها فريق بي بي سي -والبالغ عددها 500 منشور- سوى بضع مئات من القراءات. لكن ذلك لا يعدّ "علامة على الفشل" بحسب ما قال محللون لبي بي سي.

يقول كريس بروبز: "هذه الأنواع من الشبكات مصممة لتعزيز الوصول لموضوع بعينه... وعندما ترصد المنصات إقبال عدد كبير من المستخدمين على موضوع بعينه، مثل كوب 28، فإنها توجّه مستخدميها إلى هذا الموضوع".

ويضيف بروبز: "الغرض من وراء ذلك هو أن يصبح الموضوع المستهدَف "رائجا" حتى يجذب مستخدمين حقيقيين".

ولم تُجب منصة إكس (تويتر سابقا) على طلب للتعليق تقدمت به بي بي سي.

صدر الصورة، Social Media

وأشار بحث عن الأسماء المستخدَمة من قِبل أصحاب هذه الحسابات عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن هذه الشبكة فيما يبدو تمارس أنشطة عبر منصات اجتماعية أخرى – بما في ذلك تيك توك وإنستغرام.

كما تبيّن أن اثنين من هذه الأسماء يديران مدوّنات، حيث عُثر على سيل من المنشورات الشبيهة عن الإمارات.

ويشير تحليل نصوص عدد من هذه المنشورات إلى آثار استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغتها.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن حملات منسّقة عبر الإنترنت تروّج لمصالح دولة الإمارات، وهو ما دأبت حكومة الدولة الخليجية على نفيه.