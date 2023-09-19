يونيسكو: تدرج مدينة تل السلطان في أريحا أقدم مدينة زراعية ضمن قائمة التراث العالمي
يونيسكو: تدرج مدينة تل السلطان في أريحا أقدم مدينة زراعية ضمن قائمة التراث العالمي
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" مدينة تل السلطان في أريحا، على لائحتها للتراث العالمي، وذلك عقب تصويت لجنة التراث العالمي بالمنظمة
تل السلطان -الذي يعود بناؤه لأكثر من 8 آلاف عام- هو تل بيضاوي يحتوي على رواسب من ما قبل تاريخ النشاط البشري، ويقع الموقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من البحر الميت، و2 كيلومتر شمال مركز مدينة أريحا.