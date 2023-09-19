يونيسكو: تدرج مدينة تل السلطان في أريحا أقدم مدينة زراعية ضمن قائمة التراث العالمي

قبل 9 ساعة

تل السلطان -الذي يعود بناؤه لأكثر من 8 آلاف عام- هو تل بيضاوي يحتوي على رواسب من ما قبل تاريخ النشاط البشري، ويقع الموقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من البحر الميت، و2 كيلومتر شمال مركز مدينة أريحا.