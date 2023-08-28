والدة لويس روبياليس تضرب عن الطعام احتجاجا على"الهجوم غير الإنساني" على ابنها

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قبل ساعة واحدة

أعلنت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أنها بدأت اليوم الإثنين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على "الهجوم غير الإنساني" الذي يتعرض له ابنها.

وكانت انتقادات شديدة وعلى نطاق واسع طالت روبياليس، الذي يبلغ عمره 46 عاما، بسبب تقبيله اللاعبة المهاجمة جيني هيرموسو على شفتيها فجأة خلال احتفالات فوز إسبانيا على إنجلترا في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في أستراليا.

وقد حبست أنجيليس بيجار، والدة روبياليس، نفسها في كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الواقعة في مقاطعة غرناطة في جنوبي إسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية أي إف إي عن بيجار قولها إن إضرابها عن الطعام سيستمر "إلى أجل غير مسمى، ليلا ونهارا".

من جهتها، قالت هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني التي يبلغ عمرها 33 عاما، إن القبلة التي حصلت خلال حفل التتويج في سيدني في 20 أغسطس/ آب لم تكن بالتراضي.

وأكد روبياليس يوم الجمعة أنه لن يستقيل من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن يوم السبت إيقافه عن العمل.

وتجمعت وسائل الإعلام الإسبانية خارج الكنيسة التي حبست فيها بيجار نفسها، في بلدة موتريل، وهي البلدة التي نشأ فيها روبياليس.

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وقالت والدة روبياليس إن "الهجوم الدموي واللا إنساني الذي يقمن به على ابني أمر لا يستحقه".

وقالت فانيسا رويز، ابنة عم روبياليس، والتي تقوم بدور المتحدثة باسم العائلة في موتريل: "نحن نعاني كثيرا من أجله. لقد حُكم عليه قبل الأوان".

"إنوسا ئل الإعلام لا يتوقفون عن مضايقتنا. لقد اضطررنا إلى مغادرة منزلنا. نريدهم أن يتركونا وشأننا، ونريد من جيني هيرموسو أن تقول الحقيقة. هذا ليس عدلا".

وطلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الرياضية الإسبانية إيقاف روبياليس، ومن المقرر أن يُناقش الطلب خلال اجتماع المحكمة يوم الإثنين.

كما دعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاتحادات الإقليمية في إسبانيا إلى اجتماع "استثنائي وعاجل" يوم الاثنين "لتقييم الوضع الذي يجد الاتحاد نفسه فيه".

وعندما أعلن اتحاد كرة القدم الفيفا إيقاف روبياليس عن العمل يوم السبت، أمره هو والاتحاد الإسباني لكرة القدم وكافة مسؤولي وموظفيي الاتحاد بعدم محاولة الاتصال بهيرموسو، التي هددها الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية ضدها في وقت سابق من ذلك اليوم بشأن تصريحاتها عن رئيسه لويس روبياليس.

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصر روبياليس على أنه لن يستقيل من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

كيف وصل الوضع إلى هذا الحد؟