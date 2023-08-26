الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلة كأس العالم

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قبل ساعة واحدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس مؤقتا.

ورفض روبياليس الاستقالة بعد تقبيل المهاجمة جيني إيرموسو على شفاهها عقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا في سيدني.

وقال الاتحاد الإسباني قد أعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأن "أكاذيب إيرموسو".

لكن الفيفا اختار "إيقاف لويس روبياليس مؤقتا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".

وفتح الفيفا إجراءات تأديبية ضد روبياليس، 46 عامًا، يوم الخميس.

وأضاف الفيفا: "هذا الإيقاف، الذي سيكون ساري المفعول اعتبارا من اليوم، هو لفترة أولية مدتها 90 يوما، في انتظار الإجراءات التأديبية".

كما أمر الفيفا روبياليس أو أي ممثل عن الاتحاد بالامتناع عن محاولة الاتصال بإيرموسو (33 عاما).

وقال الاتحاد الإسباني في بيان سابق إنه حاول الاتصال بإيرموسو، هدافة منتخب إسبانيا للسيدات برصيد 51 هدفا في 101 مباراة، لكنه "لم ينجح في كل الأوقات".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه استقال من منصبه.

وقال رافائيل ديل آمو، نائب رئيس الاتحاد "لقد قدمت استقالتي بعد أن رأيت أن لويس روبياليس يواصل رئاسة الاتحاد الإسباني".

وقال أينتزاني إنسيناس، التي لعبت لنادي ريال سوسيداد الإسباني لمدة 13 موسما وهي الآن مدربة، لبي بي سي إن الوقت قد حان لتغيير الأمور.

وقالت: "أعتقد أنها لحظة مهمة للغاية لكرة القدم الإسبانية، وكذلك لكرة القدم العالمية".

وأضافت "كرة القدم هي أداة رائعة لتحويل المجتمع، ولإظهار قيم مثل الاحترام والقدرة والمساواة - يجب علينا استخدامها".

وأضافت "نحن جميعًا نقف مع جيني إيرموسو - العالم كله يتحدث علنًا عما يحدث. نحن متحدون في هذا، وهذا يجعلني أشعر بالفخر".

أسبوع مثير في كرة القدم الإسبانية

20 أغسطس/آب - خلال الحفل الذي أعقب نهائي كأس العالم، احتضن لويس روبياليس المهاجمة الإسبانية جيني إيرموسو لأول مرة ثم قبلها على الشفاه.

ردت هيرموسو لاحقًا على القبلة أثناء البث المباشر وقالت إنها "لم تستمتع بها".

21 أغسطس/آب - أصدر روبياليس اعتذارًا قائلاً إنه "آسف لأولئك الذين تعرضوا للإهانة" بعد تعرضه لانتقادات شديدة من قبل لاعبي كرة القدم الآخرين ووسائل الإعلام وحتى من قبل رئيس الوزراء الإسباني، الذي دعاه البعض إلى التنحي.

24 أغسطس/آب - بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجراءات تأديبية لفحص تصرفات روبياليس.

25 أغسطس/آب - أصر روبياليس في اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني لكرة القدم على أنه لن يستقيل، ووصف القبلة بأنها "بالتراضي".

25 أغسطس/آب - قالت الحكومة الإسبانية إنها بدأت إجراءات قانونية تسعى إلى إيقاف روبياليس، حيث قال وزير الرياضة الإسباني إنه "يريد أن تكون هذه لحظة "مي تو" في كرة القدم الإسبانية".

25 أغسطس/آب - في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدرت إيرموسو بيانًا على إنستغرام ترفض فيه ادعاءات روبياليس، قائلة "لم تكن قبلته في أي وقت من الأوقات بالتراضي على الإطلاق".

25 أغسطس/آب - أعلن 81 لاعبة إسبانية - بما في ذلك جميع اللاعبات الـ 23 اللاتي شاركن في كأس العالم للسيدات - أنهن لن يلعبن مع منتخب إسبانيا للسيدات حتى يتم إقالة روبياليس من منصبه.

26 أغسطس/آب - قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد إيرموسو بسبب "أكاذيبها" بشأن القبلة.

26 أغسطس/آب - أعلن الفيفا أنه قام بإيقاف روبياليس مؤقتًا في انتظار نتائج الإجراءات التأديبية.

تحليل-سيمون ستون - بي بي سي سبورت

بالإضافة إلى منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، يعد لويس روبياليس أيضًا عضوًا في اللجنة التنفيذية القوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحتى لو تمت إقالة روبياليس في نهاية المطاف من منصبه مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فهناك احتمال أن يبقى في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى انتهاء فترة ترشحه في عام 2027.