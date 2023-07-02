عائلة نائل لبي بي سي: يجب تعديل قانون استخدام الشرطة الفرنسية للقوة المفرطة

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Author, كاتيا أدلر

Role, محررة الشؤون الأوروبية

قبل ساعة واحدة

قالت إحدى أقارب الفتى الفرنسي الذي قتل برصاص الشرطة، لبي بي سي، إن العائلة لم تكن ترغب في أن يثير مقتله أعمال شغب، لكنها شددت على وجوب تعديل قانون استعمال القوة المفرطة عند نقاط تفتيش المرور.

وقتل نائل بعد أن أطلق شرطي عليه النار من مسافة قريبة، بعد عدم توقفه على حاجز شرطة مرور الثلاثاء الماضي.

وقالت قريبته "لم ندع إطلاقا للكراهية أو الشغب".

وشهدت فرنسا خمسة أيام من أحداث الشغب العنيفة.

وتحدثت قريبة نائل لبي بي سي قرب منزل العائلة قائلة إن توقيف الآلاف، ونهب المتاجر وإشعال السيارات في أنحاء فرنسا – لم يكرم ذكرى نائل.

أفراد من العائلة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قالوا لبي بي سي "لم نطلب التدمير أو السرقة. كل ذلك ليس من أجل نائل".

قالوا إنهم دعوا من أجل "مسيرة بيضاء في الشارع". السير لذكرى نائل. السير أو حتى الغضب في الشارع، الاحتجاج دون انفجار".

وأضاف الأقارب قائلين إنه يجب على السلطات الفرنسية تغيير القانون الذي يسمح للشرطة بإطلاق النار عند حواجز المرور.

ودعوا إلى "لتدريب الشرطة الفرنسية بشكل أفضل، وتنظيم أسلحة الشرطة ومراجعة القانون الذي يسمح للشرطة باستخدام القوة المميتة إذا رفض شاب الوقوف عند نقطة مرور ".

وقد تغير قانون العقوبات في فرنسا عام 2017 ليسمح باستخدام الأسلحة على نطاق أوسع، بعد إبلاغ الشرطة عن مواجهة درجات متزايدة من العنف.

وتشير الانتقادات إلى أن زيادة عدد حوادث إطلاق النار المتعلقة بالمرور، هي نتيجة مباشرة لهذا التعديل القانوني، والذي يقول معارضوه إنه غامض جداً، لأنه يترك للضباط تحديد ما إذا كان رفض السائق الامتثال يشكل خطرا.

وقتل ثلاثة أشخاص على حواجز شرطة المرور منذ بداية هذا العام وحتى الآن – مع تسجيل مقتل 13 شخصا في حوادث نقاط مرور خلال العام الماضي وفق وكالة رويترز، معظمهم من أصول عربية أو أفريقية.

أناييس صديقة العائلة وتسكن بجوارها قالت لبي بي سي إن وجود رجل أسود في ضواحي فرنسا، معناه التعرض للعنصرية والعنف والتنميط العنصري بشكل يومي.

وقالت إن الشرطة "تهين وتشتم ولا تتكلم بشكل لائق معهم. والآن يقتلونهم! نائل حظي بتغطية الصحافة، لكنها ليست المرة الأولى".

أقارب نائل قالوا إنه نتيجة الفوضى المستمرة، لم يتسن للعائلة الجلوس معاً لتذكره.

وأضافوا "نريد أن يهدأ كل شئ. وسائل التواصل الاجتماعي، الشغب يجب أن يهدأ كل شئ. وسط كل ما يحدث لم يكن لدينا وقت للجلوس لخمس دقائق سوياً والتفكير بأنه رحل الآن".

ودعت جدة نائل أيضاً في وقت مبكر من يوم الأحد إلى إنهاء العنف، واتهمت مثيري الشغب باستخدام موت نائل كعذر.