امرأة تتبرع لشقيقتها برحمها في أول عملية زرع من نوعها في بريطانيا

قبل ساعة واحدة

وأعربت الأخت المتبرعة عن سعادتها بتبرعها لشقيقتها، وقالت إنها أنجبت مرتين ولا تريد المزيد من الأطفال وتتمنى مساعدة شقيقتها في أن يكون لديها أطفال هي الأخرى. وكان المتلقية، البالغة من العمر 34 عامًا قد احتفظت ببويضاتها بسبب خططها لإجراء تلقيح صناعي في وقت لاحق من العام الحالي. وأجريت الجراحة الناجحة في مستشفى تشرشل بمدينة أكسفورد في أوائل فبراير/شباط الماضي، ولم ترغب الشقيقتان في الإفصاح عن هويتيهما.