امرأة تتبرع لشقيقتها برحمها في أول عملية زرع من نوعها في بريطانيا
امرأة تتبرع لشقيقتها برحمها في أول عملية زرع من نوعها في بريطانيا
اتسمت أول عملية زرع رحم في بريطانيا بلحظات عاطفية ومؤثرة، بعد تبرع سيدة تبلغ من العمر 40 عاما برحمها لشقيقتها الصغرى، في إجراء جراحي استمر 17 ساعة.
وأعربت الأخت المتبرعة عن سعادتها بتبرعها لشقيقتها، وقالت إنها أنجبت مرتين ولا تريد المزيد من الأطفال وتتمنى مساعدة شقيقتها في أن يكون لديها أطفال هي الأخرى. وكان المتلقية، البالغة من العمر 34 عامًا قد احتفظت ببويضاتها بسبب خططها لإجراء تلقيح صناعي في وقت لاحق من العام الحالي. وأجريت الجراحة الناجحة في مستشفى تشرشل بمدينة أكسفورد في أوائل فبراير/شباط الماضي، ولم ترغب الشقيقتان في الإفصاح عن هويتيهما.