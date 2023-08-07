كيف تسبب الجبن بوفاة رجل في إيطاليا؟

قبل ساعة واحدة

لقي رجل إيطالي حتفه سحقا تحت الآلاف من عجلات جبنة البارميزان، حسب السلطات.

فقد عثر على جثة، جياكومو تشياباريني، البالغ من العمر 74 عاما، مدفون تحت الأجبان بعدما انكسر أحد الرفوف في مخزنه، الأحد، بمنطقة لومباردي، حسب تصريح، أدلى به رجل الإنقاذ، أنطونيو دوسي، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأحدث سقوط الرف المنكسر تأثير الدومينو، فتتابع سقوط الآلاف من عجلات الجبنة، التي تزن الواحدة منها 40 كيلوغراما.

كما أوضح دوسي أن عملية انتشال جثة تشياباريني استغرقت 12 ساعة كاملة.

ويعتقد أن بعض هذه العجلات سقط من علو 10 أمتار. وذكر أحد السكان المجاورين للمخزن في وسائل الإعلام الإيطالية أن انهيار عجلات الجبنة أحدث دويا مثل "الرعد".

وتقدر خسائر الحادث الاقتصادية بحوالي 7 ملايين يورو.

ووصف أحد الجيران في وسائل الإعلام الإيطالية تشياباريني بأنه "رجل سخي يساعد الناس".

وقالوا أيضا إنه فقد ابنا له منذ عشرات السنين.