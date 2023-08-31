أكثر من ٧٠ قتيلا في جوهانسبيرغ في حريق مبنى للمهاجرين

حريق جنوب أفريقيا: أكثر من 70 قتيلا في جوهانسبيرغ في حريق مبنى للمهاجرين
حريق جنوب أفريقيا: أكثر من 70 قتيلا في جوهانسبيرغ في حريق مبنى للمهاجرين
لقي أكثر من 70 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بعد حريق في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. تم وصف المبنى المكون من خمسة طوابق والواقع في وسط المدينة بأنه “مختطف“، مما يعني أنه يستخدم من قبل واضعي اليد وتقول السلطات إنه من غير الواضح سبب الحريق.
وقالت خدمات الطوارئ لبي بي سي إن الحريق التهم المبنى فجر يوم الخميس. وقالت السلطات إن رجال الإطفاء قاموا بإجلاء قاطني المبنى فور وصولهم، وما زال البحث عن الجثث مستمرًا. وتشير التقارير إلى أن معظم الركاب كانوا من المهاجرين الأفارقة.