تويزي في بلا قيود: دور إسرائيل في قضية الصحراء سيكون مهما

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أكد أحمد تويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب المغربي على أهمية اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية "لما تتمتع به إسرائيل من قوة اقتصادية وتكنولوجية وتأثير على الصعيد السياسي العالمي" حسب تعبيره. فيما يتعلق بموقف بلاده من القضية الفلسطينية أشار تويزي إلى بيان موقف بلاده على أرض الواقع وأنّها لم تتخذ من القضية الفلسطينية شعارا شانها في ذلك شأن دول أخرى، بل ويرى أنّ العلاقات المغربية الإسرائيلية ستلعب دوراً في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. فيما يخص علاقات بلاده بالجزائر شدد رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب المغربي على متانة علاقات شعبي البلدين، محملاً السلطات الجزائرية مسؤولية تدهور علاقات البلدين .