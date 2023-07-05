هولندا تعلن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

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Author, كاثرين أرمسترونغ

Role, بي بي سي

قبل ساعة واحدة

أعلنت الحكومة الهولندية أنه من المقرر حظر إدخال أجهزة، من بينها الهواتف المحمولة، إلى المدارس منعا لتعطل العملية التعليمية.

طُرحت هذه المبادرة بالتعاون مع إدارات المدارس، وستدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

وستكون هناك بعض الاستثناءات، بالنسبة لذوي الاحتياجات الطبية أو ذوي الإعاقة، وللفصول التي تركز على المهارات الرقمية.

ويعد الحظر غير قابل للتنفيذ قانونا، لكنه قد يصبح كذلك في المستقبل.

وقال وزير التعليم، روببرت ديجكراف: "على الرغم من أن الهواتف المحمولة متشابكة تقريبا مع حياتنا، إلا أنها لا تنتمي إلى الفصل الدراسي".

وأضاف: "يجب أن يكون الطلاب قادرين على التركيز هناك، فضلا عن منحهم كل فرصة للتعلم الجيد. نحن نعلم من البحث العلمي أن الهواتف المحمولة تعطل ذلك".

وخلصت دراسات مختلفة إلى أن تقييد وقت الأطفال أمام الشاشات مؤثر في تحسين الإدراك والتركيز.

ويشمل الحظر الهولندي تقنيات أخرى بما في ذلك الأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

وقالت الحكومة إن الأمر متروك للمدارس بشكل فردي للموافقة على تحديد القواعد الدقيقة لفرض هذا القرار مع المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ، بما في ذلك إذا كانوا يريدون حظر الأجهزة تماما في المدارس.

والخطة ثمرة اتفاق بين الوزارة والمدارس والمنظمات ذات الصلة.

وستجري مراجعتها في نهاية العام الدراسي 2024/2025 لمعرفة مدى نجاحها، وما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض حظر قانوني.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مماثل اتخذته فنلندا الأسبوع الماضي.

وأعلنت الحكومة أنها ستغير القانون لتسهيل تقييد استخدام الهواتف في المدارس.