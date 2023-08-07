سوريا تقول إن أربعة جنود قتلوا في غارة إسرائيلية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دمشق في المساء

قبل 49 دقيقة

قتل أربعة جنود سوريين وأصيب أربعة آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي خلال الليل ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الضربة قرب العاصمة دمشق تسببت أيضا في بعض الأضرار المادية.

وتم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية ، كما يدعي المصدر.

ولم تصدر إسرائيل أي تعليقات حتى الآن. وكثيرا ما تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا تقول إنها مرتبطة بالمتشددين المدعومين من إيران.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مراسلها في دمشق أبلغ عن سماع صوت الانفجارات.

كما ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنها تظهر ومضات ساطعة في السماء بالقرب من دمشق.

وفي فبراير / شباط اتهمت سوريا إسرائيل بقتل أربعة مدنيين وجندي في ضربات صاروخية على دمشق.