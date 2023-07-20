غضب وسخرية في مصر بسبب أزمة انقطاع الكهرباء

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قبل ساعة واحدة

أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق في مصر، سخرية وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واشتكى مواطنون من محافظات عدة في مصر، خصوصا في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المنطقة ومنها مصر، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.

الحكومة المصرية تعلق

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. وأدى هذا إلى زيادة استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. وسيتم الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل، من أجل استعادة الشبكة ضغوطها من الغاز. وأكد مدبولي على أهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

وأوضح مدبولي، أن "الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أدى إلى جملة تأثيرات، على عدد من الدول المختلفة". وأضاف: "نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".

وأكد على "أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام".

غضب وسخرية

أزمة انقطاع الكهرباء في مصر دفعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وانتقادهم للحكومة المصرية لسوء تعاملها مع "الأزمة".

وتصدر وسم "#قاطع_النور" قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر خلال الساعات الأخيرة.

وطالب مغردون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل السريع لإيجاد حلول فورية لانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة والطويلة.

وأعاد البعض نشر فيديوهات للتغطية الإعلامية "الواسعة" لأزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، معتبرين أن التغطية الإعلامية الحالية "ضعيفة جدا" بالمقارنة مع الأزمة في عهد مرسي.

وغردت الصحفية مي عزام متسائلة: "المفروض اننا عندنا فائض كهرباء كلفنا قروض كبيرة وتقيلة.. طيب الكهربا بتقطع علينا ليه بقى؟"

وكتب مغرد ساخرا: "الغاز اللي يعوزه الغرب يحرم المصريين"

ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر

وأفادت تقارير إعلامية أن الطلب على الكهرباء في مصرسجّل أعلى مستوى له تاريخيًا يوم الإثنين، إذ وصلت ذروة الأحمال على الشبكة الوطنية إلى 34.6 ألف ميغاواط بالتزامن مع الموجة الحارة في البلاد.

وتعمل الحكومة المصرية منذ أغسطس/آب 2022، على تنفيذ خطة لتقليص استهلاك الكهرباء بهدف توفير الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وهو الغاز الطبيعي بشكل رئيسي.