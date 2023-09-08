إغلاق معبر كرم أبو سالم: كيف يتأثر سكان قطاع غزة بإغلاق المعبر من قبل إسرائيل؟

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أعلنت إسرائيل يوم الإثنين الماضي إغلاقها معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة مع الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بعد العثور على مواد قيل إنها متفجرة كانت مخبأة في شاحنة ملابس.