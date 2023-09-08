إغلاق معبر كرم أبو سالم: كيف يتأثر سكان قطاع غزة بإغلاق المعبر من قبل إسرائيل؟
إغلاق معبر كرم أبو سالم: كيف يتأثر سكان قطاع غزة بإغلاق المعبر من قبل إسرائيل؟
أعلنت إسرائيل يوم الإثنين الماضي إغلاقها معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة مع الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بعد العثور على مواد قيل إنها متفجرة كانت مخبأة في شاحنة ملابس.
وينهك إغلاق المعبر التجاري الاقتصاد في قطاع غزة وهو المنهك أصلاً من الحصار المستمر منذ أكثر من عقد، فيما يتأثر قطاعي مزارع الأسماك والملابس والحياكة من هذا الإغلاق بشكل كبير.
تقرير عدنان البرش