تقارير عن مقتل العشرات في الزلزال الذي ضرب وسط المغرب

9 سبتمبر/ أيلول 2023، 01:36 GMT آخر تحديث قبل 4 دقيقة

نقلت وكالة فرانس برس تقاريرا مغربية عن مقتل أربعة وثلاثين شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم، كما نقلت رويترز عن مسؤول مغربي تأكيده وقوع عشرات الضحايا، غالبيتهم في المناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب مراكش، في حين لم ترد أنباء رسمية عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

ودفع الزلزال الناس إلى النزول إلى الشوارع.

بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

أظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على موقع إكس (تويتر سابقاً)، المباني المتضررة والشوارع المليئة بالركام، وشوهد الناس يفرون في حالة ذُعر.

صدر الصورة، X التعليق على الصورة، صورة متداولة لأضرار الزلزال في المغرب على منصة إكس

كما شعر سكان العاصمة الرباط بالزلزال، بشكل ملموس.

وتواصلت بي بي سي، مع محمد العابدي، أحد قاطني مدينة الدار البيضاء، الذي قال إنه شعر بالزلزال بقوة، لكنه أكد أنه لم يرى أي بنايات متضررة في المدينة خلال تجواله بها بعد حدوث الزلزال.

وأضاف العابدي، أن هناك حالة من الخوف تسيطر على سكان المدينة، لكنها "محدودة".