روبرت مردوخ: إمبراطور الإعلام الذي "لم يختبئ وراء محرر" ينهي مسيرته المهنية

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تنحى قطب الإعلام روبرت مردوخ عن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي "فوكس كورب" و"نيوز كورب"، منهيا مسيرة مهنية تجاوزت سبعة عقود أسس خلالها إمبراطورية إعلامية امتدت من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

ويأتي تقاعد رئيس إمبراطورية "فوكس"، التي تحتل قناتها الإخبارية "فوكس نيوز" موقعا مركزيا لدى المحافظين، في لحظة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، التي يعتبر فيها دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بتمثيل الجمهوريين.