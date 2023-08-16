مانشستر سيتي يتوج بكأس السوبر الأوروبية على حساب إشبيلية الإسباني

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مانشستر سيتي حسم لقب السوبر الأوروبي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع إشبيلية

قبل 26 دقيقة

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، على حساب إشبيلية الإسباني، بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وحقق السيتي بطولة السوبر الأولى في تاريخه على ملعب "ستاد كارايسكاكيس" في اليونان، بعد فوزه الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه أيضا، والتقى إشبيلية بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الموسم الماضي وللمرة السابعة في تاريخه.

تقدم إشبيلية بأول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من رأسية يوسف النصيري، الذي تلقى كرة عرضية نموذجية من أكونيا، وكان هذا التقدم على عكس سير المباراة حيث كان السيتي يضغط بقوة وأضاع فرص محققة بسب تألق الحارس المغربي ياسين بونو.

وفي الشوط الثاني تألق إشبيلية وأضاع عدة فرص لتعزيز تقدمه وإضافة هدف ثاني، لكن السيتي تمكن من عكس سير المباراة وإحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب كول بالمر، في الدقيقة 63، من تمريرة وصلته من رودري.

وحرص كل مدرب على عدم إجراء تغييرات كثيرة تحسبا لوقت إضافي في المباراة، وأجرى كل مدرب تغييرا واحد، في إشبيلية خرج خيسوس نافاس وشارك جونزالو مونتيل، وفي مانشستر سيتي نزل جوليان ألفاريز بديلا لكول بالمر.

واستمرت المباراة سجالا بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي، وكذلك الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح، التي حسمها مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة وسجل لاعبوه خمس ركلات، وهم هالاند، وألفاريز وكوفاسيتش وجاك غريليش ووكر.