مجتمع الميم عين: تصاعد خطاب الكراهية في لبنان والعراق

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, ""أشعر دائماً أنه هناك احتمال أن يؤذيني أحدهم"", المدة 4,10 04:10 التعليق على الفيديو، تصاعد خطاب الكراهية في لبنان والعراق ضد مجتمع الميم عين

مجتمع الميم عين: تصاعد خطاب الكراهية في لبنان والعراق

قبل 18 دقيقة

يواجه مجتمع الميم عين+ العربي خطاباً متزايداً معادٍ للمثليين ويدعو إلى العنف ضدهم.

وقال "تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في لبنان"، والمؤلّف من 15 منظمة لبنانية ودولية، اليوم، إنّ السلطات اللبنانية تهاجم منهجياً حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع الميم عين.

وأضاف التحالف إنه يتوجّب على السلطات اللبنانية حماية حق الجميع في لبنان بما في ذلك أفراد الميم عين في حرية التعبير، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز.