مجتمع الميم عين: تصاعد خطاب الكراهية في لبنان والعراق
مجتمع الميم عين: تصاعد خطاب الكراهية في لبنان والعراق
يواجه مجتمع الميم عين+ العربي خطاباً متزايداً معادٍ للمثليين ويدعو إلى العنف ضدهم.
وقال "تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في لبنان"، والمؤلّف من 15 منظمة لبنانية ودولية، اليوم، إنّ السلطات اللبنانية تهاجم منهجياً حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع الميم عين.
وأضاف التحالف إنه يتوجّب على السلطات اللبنانية حماية حق الجميع في لبنان بما في ذلك أفراد الميم عين في حرية التعبير، والتجمّع، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز.
وفي لبنان، دعا زعيم حزب الله حسن نصر الله مؤخراً إلى مواجهة المثلية الجنسية بكافة أشكالها بينما حظر العراق استخدام كلمة "المثلية الجنسية" في وسائل الإعلام، واستبدلها بكلمة "الانحراف الجنسي".