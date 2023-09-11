متسلق ينجو بأعجوبة بعد السقوط من قمة جبلية بارتفاع 600 متر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من المعروف عن جبل تاراناكي بأنه أحد أكثر الجبال المميتة في نيوزيلندا

Author, ديربيل جوردان

Role, بي بي سي نيوز

قبل 37 دقيقة

نجا متسلق في نيوزيلندا بأعجوبة بعد السقوط من ارتفاع 600 متر (1968 قدم)، وأصيب بإصابات طفيفة بعد سقوطه على جانب الجبل.

وقالت الشرطة إن الرجل سقط من جبل تاراناكي في الجزيرة الشمالية، وأنقذه الطقس الربيعي الذي خفف من الجليد، ليهبط وسط الثلوج.

وقالت الشرطة إن المتسلق "محظوظ بشكل استثنائي لكونه على قيد الحياة".

وتعادل المسافة التي قطعها، طول برج الساعة في مكة المكرمة بالسعودية، أحد أعلى المباني في العالم.

كما يبلغ الارتفاع الذي وصل إليه ضعف ارتفاع برج شارد في لندن، الذي يمتد لـ 309 أمتار.

كان المتسلق ضمن مجموعة تتسلق جبل تاراناكي عندما سقط من القمة في منتصف النهار بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، في يوم السبت 9 سبتمبر/أيلول.

وقالت الشرطة: "بعد أن شاهد زميله المتسلق ينزلق إلى أسفل الجبل بعيدا عن الأنظار، نزل عضو آخر في المجموعة لمحاولة العثور عليه".

وصادف أيضا أن أحد أعضاء مجموعة الإنقاذ "تاراناكي جبال الألب"، كان يتسلق ذلك اليوم وساعد في تحديد مكان الرجل الذي سقط.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت المسافة التي قطعها المتسلق ضعف ارتفاع برج شارد في لندن

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ومن المعروف عن جبل تاراناكي أنه أحد أكثر الجبال المميتة في نيوزيلندا، وفقا لمجلس سلامة الجبال في البلاد.

ففي عام 2021، لقي اثنان من متسلقي الجبال مصرعهما، بعد أن سقطا من نفس المكان الذي سقط منه المتسلق في عطلة نهاية الأسبوع.

وتاراناكي هو بركان خامد بعيد نسبيا، يقع على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

وقال مجلس السلامة الجبلية: "إن عزلته عن الجبال الأخرى، وقربه من الساحل، وموقعه الجغرافي، يجعله من أكثر الظروف الجوية تقلبا وسوءا بالمقارنة بأي مكان في نيوزيلندا".

وأضاف: "إن الطقس، مع التضاريس المعقدة والوعرة، يشكلان بيئة فريدة للغاية. فخطأ واحد يمكن أن يكون كارثيا".

وعلى الرغم من أنها حالات نادرة، إلا أن هناك من نجوا من السقوط من مرتفعات كبيرة من دون أن يصابوا بأذى إلى حد كبير، لكن ربما لم يسقطوا من مكان شديد الانحدار كالذي سقط منه المتسلق في نيوزيلندا.

وسقط آدم بوتر من مسافة 300 متر أسفل قمة سغور شوينيش مور في اسكتلندا. وأثناء هبوطه في عام 2011، سقط من فوق ثلاثة منحدرات. وعلى الرغم من تعرضه للإصابة، تمكن بوتر من الوقوف على قدميه بمجرد توقفه عن الانزلاق.