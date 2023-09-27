حريق الحمدانية: اللحظات الأولى لاندلاع النيران في عرس نينوى والتي أودت بحياة العشرات
حريق الحمدانية: اللحظات الأولى لاندلاع النيران في عرس نينوى والتي أودت بحياة العشرات
أعلنت وزارة الصحة في محافظة نينوى العراقية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 93 شخصا، وعدد المصابين إلى أكثر من 100 في حريق قاعة عرس بالحمدانية ليلة الثلاثاء.
وكان وزير الداخلية قد أعلن أن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية مما أدى إلى انهيار سقف البناية على المواطنين.
وبدأت الأجهزة الأمنية الموجودة الآن في قضاء الحمدانية تتفقد مواصفات السلامة والأمان في القاعة المنكوبة.
ونقل قسم من الجرحى إلى محافظة دهوك وقسم آخر إلى محافظة أربيل، حيث استقبل قسم الحروق 9 حالات خطرة.وأكدت وزارة الصحة أن أجهزة الصحة في نينوى تسيطر على الوضع رغم أن الكارثة أكثر من الطاقة الاستيعابية.