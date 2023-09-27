حريق الحمدانية: اللحظات الأولى لاندلاع النيران في عرس نينوى والتي أودت بحياة العشرات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "فيديو متداول للحظات اندلاع حريق الحمدانية الذي أودى بحياة العشرات والعديد من الإصابات", المدة 0,28 00:28 التعليق على الفيديو، فيديو متداول للحظات اندلاع حريق الحمدانية الذي أودى بحياة العشرات والعديد من الإصابات

حريق الحمدانية: اللحظات الأولى لاندلاع النيران في عرس نينوى والتي أودت بحياة العشرات

قبل ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة في محافظة نينوى العراقية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 93 شخصا، وعدد المصابين إلى أكثر من 100 في حريق قاعة عرس بالحمدانية ليلة الثلاثاء.

وكان وزير الداخلية قد أعلن أن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية مما أدى إلى انهيار سقف البناية على المواطنين.

وبدأت الأجهزة الأمنية الموجودة الآن في قضاء الحمدانية تتفقد مواصفات السلامة والأمان في القاعة المنكوبة.