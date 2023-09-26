انفجار في مستودع للوقود يقتل العشرات في ناغورنو كاراباخ مع تضاعف عدد اللاجئين الأرمن

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Author, توماس ماكينتوش

Role, بي بي سي نيوز

قبل 48 دقيقة

قالت السلطات الأرمينية المحلية إن انفجاراً وقع في مستودع للوقود في إقليم ناغورنو كاراباخ بأذربيجان أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة مئات آخرين.

وتم نقل ما يقرب من 300 شخص إلى المستشفيات، ولا يزال العشرات منهم "في حالة حرجة".

يأتي ذلك فيما قالت الحكومة الأرمينية إن 13350 لاجئًا عبروا إلى البلاد من الجيب.

وتعد منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها موطناً لأغلبية تبلغ حوالي 120 ألفاً من الأرمن.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع مساء الاثنين في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية.

وكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، غيغام ستيبانيان، على وسائل التواصل الاجتماعي: "نتيجة للانفجار في مستودع الوقود، تجاوز عدد المصابين 200 جريح.

وأضاف: "الحالة الصحية للأغلبية خطيرة أو خطيرة للغاية، والقدرات الطبية في ناغورنو كاراباخ ليست كافية".

وقال مسؤولون محليون في بيان يوم الثلاثاء إنه تم العثور على 13 جثة مجهولة الهوية في مكان الحادث وتوفي سبعة آخرون في المستشفى.

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منذ سيطرة أذربيجان رسميا على ناغورنو كاراباخ الأسبوع الماضي، غادر آلاف الأرمن المنطقة إثر إعلان الحكومة الأرمينية في يريفان عن خطط لاحتوائهم بعد أن شُردوا بسبب القتال.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن التطهير العرقي "جارٍ" في المنطقة.

وقال باشينيان للصحفيين: "ما يحدث الآن مؤسف للغاية لأننا كنا نحاول حث المجتمع الدولي على تجنب ذلك".

وقالت أذربيجان إنها تريد إعادة دمج الأرمن العرقيين باعتبارهم "مواطنين متساوين".

وتحدثت بي بي سي مع بعض اللاجئين الذين وصلوا إلى مدينة غوريس في أرمينيا يوم الأحد، بالقرب من الحدود مع كاراباخ.

قال أحد الرجال: "لقد بذلت حياتي كلها لوطني". "سيكون من الأفضل لو قتلوني (وخلصوني) من هذا".

وقالت امرأة تدعى فيرونيكا لبي بي سي إن هذه هي المرة الثانية التي تصبح فيها لاجئة، المرة الأولى كانت خلال الصراع في عام 2020.

ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون من أرمينيا وأذربيجان في بروكسل يوم الثلاثاء لإجراء محادثات يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها محادثات دبلوماسية منذ استيلاء أذربيجان على الجيب الأسبوع الماضي.

وسيمثل الجانبين مستشاروهما للأمن القومي.

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ناغورنو كاراباخ هي منطقة جبلية في جنوب القوقاز معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، لكن يعيش فيها الأرمن منذ ثلاثة عقود.

ويحظى الجيب بدعم من أرمينيا، وكذلك من حليفتها روسيا، التي تنشر مئات الجنود هناك منذ سنوات.

قُتل خمسة من قوات حفظ السلام الروسية، إلى جانب ما لا يقل عن 200 من الأرمن العرقيين وعشرات الجنود الأذربيجانيين، عند اجتياح الجيش الأذربيجاني الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، إنها صادرت المزيد من المعدات العسكرية بما في ذلك عدد كبير من الصواريخ وقذائف المدفعية والألغام والذخيرة.

وعلى الرغم من تطمينات أذربيجان العلنية، إلا أن هناك مخاوف بشأن سكان ناغورنو كاراباخ، حيث لم يتم السماح إلا بتسليم مساعدات واحدة مكونة من 70 طناً من المواد الغذائية منذ أن قبل الانفصاليون وقف إطلاق النار ووافقوا على نزع أسلحتهم.