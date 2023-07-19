غضب إسرائيلي من رحلة المظلة للمبعوث الأوروبي فوق غزة

صدر الصورة، Reuters

Author, ديفيد غريتن

Role, بي بي سي

قبل 35 دقيقة

نددت إسرائيل بمبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين المنتهية فترته، بعدما طار بالمظلة فوق شواطئ غزة ليلفت الانتباه إلى الحصار المفروض على القطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو، سفين كون فان بيرغسدورف، يعلن أنه أنجز "أول طيران بالمظلة فوق غزة في التاريخ".

وأضاف الدبلوماسي الألماني: "عندما تكون فلسطين حرة، وتكون غزة حرة، يمكنك فعل ذلك أيضا".

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ذلك بأنه "عمل استفزازي"، يخدم دعاية "الجماعات المتشددة في غزة".

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "إن الدبلوماسي نسي منذ زمن طويل أنه يمثل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ويواصل تمثيل الخطاب الفلسطيني، باعتباره أداة في يد المنظمات الإرهابية التي تسيطر على غزة".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين، قوله الثلاثاء إن المظلة يملكها السيد كون فان بيرغسدورف، وإن السلطات الإسرائيلية لم تخطر مسبقا "بالنشاط الرياضي المحلي البحت".

وذهب المبعوث الأوروبي في نهاية مهمته أيضا لممارسة ركوب القوارب في البحر الأبيض المتوسط.

ويعيش 2.1 مليون نسمة في غزة التي لا تزيد أرضها عن 40 كيلومتر طولا، و11 كيلومتر عرضا.

وتولت حركة حماس الحكم في غزة في 2007، وأبعدت منها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد عام من فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.

وبعدها فرضت إسرائيل ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، يقيد تنقل الأشخاص والسلع. وتقول الدولتان "إن الحصار دفاع عن النفس".