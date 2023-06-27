"حلمي أن أصبح طبيبة ولكن أنا من البدون"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التعليم في الكويت

قبل ساعة واحدة

تصدر اسم الطالبة نرجس أحمد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بعد انتشار مقطع فيديو لها وجهت من خلاله رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي حمد العدواني.

وحصلت نرجس على مجموع درجات بنسبة 99.4٪؜ في الثانوية العامة ما يخولها دخول الكلية التي تختارها، ولكن حلمها بأن تصبح طبيبة يبقى حلما لأنها من غير محددي الجنسية في الكويت.

وطالبت الأحمد الوزير حمد العدواني بالنظر في قضيتها وتحقيق حلمها بأن تكمل دراستها في كلية الطب.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطالبة نرجس بشكل كبير، وطالبوا الحكومة الكويتية والمعنيين بالتدخل لحل مشكلة الطالبة.

فقال عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد المهان: "الى معالي وزير التربية ‏المتفوقة نرجس أحمد من بنات الكويت البدون الذي نفتخر بهم وتستحق الدعم والمساندة منا جميعاً والقبول بكلية الطب بناء على طموحها وتميزها فهي من النوادر الذين يستحقون القبول الفوري".

ومن جهته طالب المحامي دبوس مطرود الشمري وزير التربية "بإزالة العائق الوحيد الذي يقف بين نرجس وحلمها وهو كلمة بدون".

واعتبر كثيرون أن نرجس "مكسب للكويت، ويجب منحها كل الفرص لتثمر و تعطي في هذا البلد" على حد قولهم.

الكويت تمنع ناشطة أمريكية من البدون من دخول أراضيها 5 يناير/ كانون الثاني 2023

دعوات لمقاطعة جريدة القبس الكويتية بعد اتهامها بـ"محاربة قضية البدون" 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

واتهم آخرون الكويت بعدم احترام القيم الإنسانية، لعدم قدرة السلطات المعنية على حل قضية البدون.

فقال الناشط اليمني علي البخيتي: "نرجس أحمد‬⁩ فتاة كويتية من فئة البدون‬⁩ نسبتها 99.42% وتحلم بأن تكون طبيبة، والنظام التعليمي لا يعاملها كمواطنة".

وأضاف: "الكويت‬⁩ بلد غني بالنفط لكنه فقير في القيم الإنسانية، لا الأسرة الحاكمة، ولا مجلس الأمة، ولا الشعب، استطاعوا أن يحلوا مشكلة البدون، وهم كويتيون من قبل أن تتأسس الدولة".

من هم البدون؟

يعيش أكثر من 100 ألف من البدون حالياً في الكويت.

أطلقت عليهم هذه التسمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتماءهم للكويت.

وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال.

ويعود بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.