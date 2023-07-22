العلماء يخشون من تحطيم أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة

Author, جورجينا رانارد وإيروان رينوت وجانا توشفينسكي

Role, مراسلة بي بي سي لشؤون المناخ وفريق البيانات

قبل ساعة واحدة

دقت سلسلة من الأرقام القياسية المناخية حول التغير في درجات الحرارة وسخونة مياه المحيطات ومساحة طبقة الجليد في المحيط المتجمد الجنوبي ناقوس الخطر لدى العلماء الذين يقولون إن سرعة هذا التغير وتوقيته "غير مسبوقين".

وتقول الأمم المتحدة إن موجات الحر الخطيرة في أوروبا قد تحطّم المزيد من الأرقام القياسية.

من الصعب الربط مباشرة بين هذه الأحداث والتغير المناخي لأن الطقس- والمحيطات- معقدة.

هناك دراسات تُجرى الآن، لكن العلماء يخشون بالفعل من أن بعض السيناريوهات الكابوسية بدأت تتكشف.

يقول توماس سميث، عالم الجغرافيا البيئية في مدرسة لندن للاقتصاد (جامعة بريطانية): "أنا لست على علم بفترة مماثلة كانت فيها جميع أجزاء النظام المناخي في وضع تحطيم للأرقام القياسية أو في وضع غير اعتيادي."

ويقول الدكتور باولو سيبي، وهو محاضر في علم المناخ بجامعة "إمبريال كوليج لندن"، إن "الأرض هي منطقة مجهولة" الآن بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الحرارة من ظاهرة النينيو- وهي نظام تسخين طبيعي في الطقس- منذ العام 2018.

إليكم فيما يلي أربعة أرقام قياسية للمناخ تم تحطيمها حتى الآن هذا الصيف- وماذا تعني تلك الأرقام.

أسخن يوم في العالم على الإطلاق

شهد العالم أسخن يوم يُسجل على الإطلاق في يوليو/ تموز الجاري، وهو ما حطم الرقم القياسي العالمي لمتوسط درجة الحرارة الذي سُجل في 2016. فقد ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية عن 17 درجة مئوية لأول مرة، ليصل إلى 17.8 درجة مئوية في 6 يوليو/ تموز، وذلك وفقاً لخدمة رصد المناخ في الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "كوبرنيكوس".

وتعتبر الانبعاثات المستمرة جراء حرق أنواع الوقود الحفوري مثل النفط والفحم الحجري والغاز المسؤولة عن الاتجاه التصاعدي في سخونة كوكب الأرض.

وتقول عالمة المناخ في جامعة إمبريال كوليج لندن الدكتورة فريدريكي أوتو إن هذا هو بالضبط ما كان متوقعاً حدوثه في عالم تزيد سخونته بفعل المزيد من غازات الدفيئة.

وتقول أيضاً إن "البشر هم خلف الاتجاه التصاعدي بنسبة مائة في المائة".

ويقول الدكتور سميث: "إذا كنت متفاجئاً من أي شيء، فإن ذلك الشيء هو أننا رأينا الأرقام القياسية تتحطم في يونيو/ حزيران، أي في وقت مبكر من العام. فظاهرة النينيو عادة لا يكون لها تأثير عالمي إلا بعد خمسة أو ستة أشهر من دخول المرحلة".

وتُعتبر النينيو أقوى ظاهرة طبيعية في العالم في تقلبات المناخ. فهي تجلب الماء الأسخن إلى السطح في المناطق الاستوائية من المحيط الهادي، وهو ما يدفع الهواء الأسخن إلى الجو. وهي تعمل في العادة على زيادة درجات حرارة الهواء العالمية.

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أسخن يونيو/ حزيران على الإطلاق عالمياً

كان متوسط درجة الحرارة العالمية في يونيو/ حزيران من هذا العام أعلى بمقدار 1.47 درجة مئوية عن شهر يونيو/ حزيران عادي خلال الفترة ما قبل الثورة الصناعية. وكان البشر قد بدأوا بضخ غازات الدفيئة في الجو عندما بدأت الثورة الصناعية في حوالي العام 1800.

ولدى سؤاله عما إذا كان صيف 2023 هو ما كنا سنتوقعه قبل عقد من الآن، قال الدكتور سميث إن النماذج المناخية جيدة في تنبؤ الاتجاهات طويلة الأجل ولكنها أقل جودة في تنبؤ الأعوام العشرة المقبلة.

ويقول إن "النماذج من سنوات التسعينيات من القرن الماضي تضعنا تقريباً في الحالة التي نحن فيها اليوم. لكن الحصول على فكرة حول ما ستبدو عليه الأعوام العشرة المقبلة بشكل دقيق سيكون امراً صعباً للغاية."

ويضيف قائلاً إن "الأمور لن تهدأ".

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موجات حر بحرية شديدة

لقد حطم متوسط درجة حرارة المحيطات العالمية الأرقام القياسية المسجلة لأشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. وهي تقترب من أعلى درجة حرارة سطحية لمياه البحر سُجلت على الإطلاق، والتي تم تسجيلها في 2016.

لكن الحرارة الشديدة في شمال المحيط الأطلسي هي التي تُنذر العلماء بالخطر بشكل خاص.

وتقول دانييلا شميت، أستاذة علوم الأرض في جامعة بريستول: "لم نسمع قط بموجة حر بحرية في هذا الجزء من المحيط الأطلسي. فأنا لم أتوقع هذا."

وكانت درجات الحرارة في يونيو/ حزيران قبالة الساحل الغربي لإيرلندا أعلى من المتوسط بما يتراوح بين 4 و 5 درجات مئوية، وهو ما صنفته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بأنه موجة حر من الفئة 5، أو موجة حر "أكثر من شديدة".

وتقول الاستاذة شميت إن نسبة موجة الحر هذه إلى التغير المناخي هي أمر معقد، لكن هذا العمل جار الآن".

وتشرح قائلة إن ما هو واضح هو أن العالم شهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والمحيطات امتصت معظم تلك الحرارة من الغلاف الجوي.

وتضيف "نماذجنا تحتوي على تباينات طبيعية فيها، ولا تزال هناك أشياء تظهر لم نكن نتصورها، أو على الأقل حتى الآن".

وتُؤكد على التأثير الذي تُحدثه هذه الحرارة على الأنظمة البيئية البحرية، التي تُنتج 50 في المائة من الأكسجين في العالم.

وتقول: "الناس تميل إلى التفكير بالأشجار والأعشاب التي تموت عندما نتحدث عن موجات الحر. المحيط الطلسي أسخن بخمس درجات مئوية مما ينبغي أن يكون- وهذا يعني أن الكائنات الحية تحتاج إلى غذاء أكثر بنسبة 50 في المائة لتمارس وظائفها كالمعتاد."

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انخفاض قياسي في مساحة طبقة الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي

إن المنطقة المغطاة بجليد البحر في المحيط المتجمد الجنوبي انخفضت مساحتها بشكل قياسي خلال شهر يوليو/ تموز. فهناك منطقة مفقودة تبلغ مساحتها حوالي 10 أضعاف مساحة المملكة المتحدة، مقارنة بمتوسط مساحة الجليد خلال الفترة من 1981-2010.

وفي هذه الأثناء، تدق نواقيس الخطر بالنسبة للعلماء بينما يحاولون معرفة الصلة الدقيقة بالتغير المناخي.

وتشرح الدكتورة كارولين هولمز من مؤسسة المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية الوضع قائلة إن عالماً تزداد سخونته من شأنه أن يؤدي إلى تقليص مستويات الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي، لكن التقليص المفاجئ الحالي قد يكون راجعاً أيضاً إلى ظروف الطقس المحلية أو التيارات المائية في المحيط.

وتؤكد على أن الأمر لا يتعلق فقط بكسر رقم قياسي- وإنما بتحطيمه بفارق كبير.

وتقول هولمز: "هذا لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل في يوليو/ تموز. فطبقة الجليد أخفض بنسبة 10 في المائة عن الانخفاض السابق والذي كان هائلاً.

وتصف الأمر بأنه "دلالة أخرى على أننا لا نعي حقاً وتيرة التغيير".

وتقول الدكتورة هولمز إن العلماء اعتقدوا أن الاحتباس الحراري سيؤثر على طبقة الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي في مرحلة ما، لكن حتى 2015 خالف النزعة العالمية بالنسبة للمحيطات الأخرى.

وتقول: "يمكنك القول إننا سقطنا عن جرف، لكننا لا نعلم ما يوجد في قاع الجرف هنا."

وتضيف: "أعتقد أن هذا الأمر فاجأنا من حيث سرعة حدوثه. وهذا بالتأكيد ليس السيناريو الأفضل الذي كنا ننظر إليه- إنه أقرب ما يكون إلى السيناريو الكابوسي."

يقول العلماء إنه يمكننا بالتأكيد أن نتوقع المزيد ثم المزيد من تحطيم الأرقام القياسية مع استمرار هذا العام ودخولنا العام 2024.

لكن سيكون من الخطأ وصف ما يجري بأنه "انهيار مناخي" أو "احترار جامح"، كما تحذر الدكتورة أوتو.

وتشرح ذلك قائلة إننا في حقبة جديدة، لكن "ما زال لدينا الوقت لتأمين مستقبل قابل للحياة للكثيرين".

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