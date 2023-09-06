للسودان سلام: عمليات اختطاف في شرق دارفور وقتال ضار في أمدرمان

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play audio, "عمليات اختظاف في شرق دارفور وقتال ضارٍ في أمدرمان", المدة 30,00 30:00 التعليق على التسجيل الصوتي، عمليات اختظاف في شرق دارفور وقتال ضارٍ في أمدرمان وشهادة ناجية من الجنينة (حلقة ظهيرة السادس من أيلول/سبتمبر)

للسودان سلام: عمليات اختطاف في شرق دارفور وقتال ضار في أمدرمان

قبل 40 دقيقة

ناقشنا في هذه الحلقة:

الوضع الميداني: حيث شهدت العاصمة السودانية قتالا ضاريا بين الجيش والدعم السريع خصوصا في منطقة سلاح المهندسين ومستشفى السلاح الطبي

نزوح المواطنين من مناطق القتال في محلية أم بدّة في أمدرمان

شهادة ناجية مما وصف بالمجزرة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

تصاعد في عمليات الاختطاف التي يهدف منفذوها إلى الحصول على فدية من أهالي الضحايا، في ولاية شرق دارفور

تظاهرة خاصة بالسينما السودانية في مهرجان الجونة السينمائي بمصر

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عن للسودان سلام

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "بي بي سي نيوز عربي تطلق برنامجاً إذاعياً يومياً بعنوان "للسودان سلام"", المدة 0,50 00:50 التعليق على الفيديو، بي بي سي نيوز عربي تطلق برنامجاً إذاعياً يومياً بعنوان "للسودان سلام"

ويخصّص هذا البرنامج لمناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة الحالية التي يمر بها السودان، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد.

يبث البرنامج لمدة نصف ساعة في السابعة صباحا بتوقيت غرينتش (التاسعة صباحاً بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 21510 كيلوهيرتز، وفي الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش (الخامسة بعد الظهر بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 15310 كيلوهيرتز.

ونرحب بمشاركتكم عبر خدمة الواتس آب.

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