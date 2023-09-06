للسودان سلام: عمليات اختطاف في شرق دارفور وقتال ضار في أمدرمان
ناقشنا في هذه الحلقة:
- الوضع الميداني: حيث شهدت العاصمة السودانية قتالا ضاريا بين الجيش والدعم السريع خصوصا في منطقة سلاح المهندسين ومستشفى السلاح الطبي
- نزوح المواطنين من مناطق القتال في محلية أم بدّة في أمدرمان
- شهادة ناجية مما وصف بالمجزرة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور
- تصاعد في عمليات الاختطاف التي يهدف منفذوها إلى الحصول على فدية من أهالي الضحايا، في ولاية شرق دارفور
- تظاهرة خاصة بالسينما السودانية في مهرجان الجونة السينمائي بمصر
اضغط هنا للاستماع للبث المباشر للبرنامح في الساعة 0900 -0930 بتوقيت السودان (0700 – 0730 بتوقيت غرينتش) وفي الساعة 1700 – 1730 بتوقيت السودان (1500 – 1530 بتوقيت غرينتش)
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عن للسودان سلام
ويخصّص هذا البرنامج لمناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة الحالية التي يمر بها السودان، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد.
يبث البرنامج لمدة نصف ساعة في السابعة صباحا بتوقيت غرينتش (التاسعة صباحاً بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 21510 كيلوهيرتز، وفي الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش (الخامسة بعد الظهر بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 15310 كيلوهيرتز.
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