مركبة الفضاء الهندية: لماذا تتسابق الدول نحو قطب القمر الجنوبي؟

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نجحت الهند في إرسال مسبار فضاء غير مأهول إلى منطقة قريبة من القطب الجنوبي للقمر خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من إخفاق روسيا في محاولة مماثلة. فما سر اهتمام بعض الدول باستكشاف هذه المنطقة؟ حققت الهند إنجازا مهما بعدما نجحت في إرسال مسبار فضاء غير مأهول إلى منطقة قريبة من القطب الجنوبي للقمر خلال الأسبوع الماضي. وكان ذلك بعد أيام قليلة من إخفاق محاولة روسية مماثلة. فما سر اهتمام بعض الدول باستكشاف هذه المنطقة؟