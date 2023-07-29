بايدن يعترف للمرة الأولى بحفيدة سابعة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، واجه الرئيس الأمريكي انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء لعدم اعترافه بحفيدته نيفي

قبل 6 ساعة

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن علانية للمرة الأولى بحفيدة سابعة.

حفيدة بايدن تُدعى نيفي، وتبلغ من العمر أربعة أعوام، وهي ابنة هانتر بايدن الذي توصّل مؤخرا إلى تسوية قضائية بشأن نفقة إعالة الطفلة.

وقال الرئيس الأمريكي أمس الجمعة إنه وزوجته جيل "إنما يريدان مصلحة كل أحفادهما، بمَن فيهم نيفي".

وكان قرار بايدن عدم الاعتراف بالطفلة نيفي قد جرّ عليه انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

ورأى البعض في إسقاط بايدن اسم نيفي، في معرِض حديثه عن أحفاده، ما يسيء إلى صورته في أذهان العامة كرجل يؤمن بالعائلة.

وفي تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي لمجلة بيبول، اعترف بايدن لأول مرة بحفيدته نيفي، قائلا إنها "ليست قضية سياسية، وإنما هي شأن عائلي".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال بايدن إنه "مهووس" بأحفاده الستة، وإنه يتحدث إليهم يوميا.

وأضاف بايدن بالقول إن ابنه هانتر كان بصدد التعاون مع والدة نيفي، وتُدعى لوندن روبرتس، من أجل "تدشين علاقة تصبّ في مصلحة ابنتهما، وتؤمّن لها خصوصية بأكبر قدر ممكن في المستقبل".

وتأكدت أبوّة هانتر بايدن للطفلة نيفي بناء على فحص للحمض النووي بعد أن قاضت والدة الطفلة نجل الرئيس من أجل الحصول على نفقة إعالة للطفلة.

وكتب هانتر عن لقائه مع لوندن روبرتس في مذكراته عام 2021، قائلا إن ذلك اللقاء حدث في وقت كان فيه [نجل الرئيس] مدمنا على الكحول والمخدرات.

وأضاف هانتر: "لا أذكر شيئا عن لقائنا ... هكذا كان مقدار اتصالي بأي شخص في تلك الأيام .. لقد كنت أعيش في فوضى، لكنها فوضى اخترت أن أتحمّل مسؤوليتها".