عزت في بلا قيود: لم نتوصل لخيط يقود لأين ومن ارتكب الاغتصاب

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "عزت في بلا قيود: لم نتوصل لخيط يقود لأين ومن ارتكب الاغتصاب", المدة 1,18 01:18 التعليق على الفيديو، يوسف عزت: نرفض أي حوار لترقيع الأوضاع أو الاعتراف بحكومة أو تشكيل حكومة

قبل 33 دقيقة

قال يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنّهم لم يتوصلوا إلى أي معلومة حقيقية أو خيط يقودهم إلى أين ومن ارتكب جرائم العنف الجنسي (الاغتصاب) التي تتهم بها قواته.

وأشار عزت إلى وجود محكمة ميدانية في قلب الخرطوم مشكّلة من قبل الدعم السريع لمواجهة أي "سلوك منفلت" من أي عنصر من قواتهم أو من ينتحل شخصيتهم في المنطقة التي تقع تحت سيطرتهم. وقال إنه "يمكن لأي مواطن أن يبلغ عن أي حادثة لتتم محاكمة أي مرتكب لأي جريمة"، حسب تعبيره.

وأكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، استعدادهم للحوار مع القوات المسلحة السودانية إذا كان الحوار سيؤدي إلى إنهاء تعدد الجيوش في السودان، مشددا في الوقت ذاته على رفضه لأي حوار لترقيع الأوضاع أو الاعتراف بحكومة قائمة أو تشكيل لحكومة جديدة.

ما تقييم يوسف عزت لواقع الاقتتال على الأرض في الخرطوم؟ وما رده على ما يقال عن علاقات الدعم السريع بجهات أجنبية؟