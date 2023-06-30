ماكرون يدعو الأهل إلى إبعاد "أطفالهم المشاغبين" عن الشوارع

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، ماكرون في اجتماع الأزمة الوزاري

قبل 40 دقيقة

يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً طارئاً للحكومة الفرنسية بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل مراهق على يد الشرطة عند نقطة تفتيش لحركة السير.

وتقول السلطات إن مئات المباني دُمرت بينما حُرقت ألفا سيارة. وتقول الحكومة إن "جميع الخيارات" يتم بحثها لإخماد العنف.

ودعا ماكرون "الأهل إلى التحلي بالمسؤولية". وقال "من الواضح أن الوضع الذي نعيشه، كما نرى، هو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة في بعض الأحيان، ونحن ندينها ونوقفها وستُقدم للعدالة، ولكن، هناك أيضًا عدد كبير من الشباب. ثلث المعتقلين في الليلة الماضية هم من الشباب، وبعضهم صغار جدًا".

وتابع "تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل. ... الجمهورية ليست مكلفة أن تحل محلهم".

كما قال إنه يتوقع من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية أن تتحلى "بروح المسؤولية" مشيراً على وجه الخصوص إلى سنابتشات وتيك توك حيث تُنظم "تجمعات عنيفة ... تبعث على نوع من محاكاة العنف، مما يؤدي إلى قيام الأصغر سناً بالتصرف بعيداً من الواقع".

وقال ماكرون "نشعر أحياناً بأن بعضهم يمثل في الشارع ما يحدث في ألعاب الفيديو التي سممتهم"

وقال ماكرون أيضاً إن تدابير أمنية إضافية سيتم اتخاذها من أجل احتواء الاحتجاجات التي تشهدها عموم البلاد في أعقاب مقتل الفتى نائل على يد الشرطة.

وقال مخاطباً اجتماع الأزمة الوزاري إن "وسائل إضافية" سيتم حشدها من قبل وزارة الداخلية للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، مديناً ما وصفه بـ "الاستغلال غير المقبول لوفاة فتى مراهق".

وقال إنه سيتم "حيثما كان ذلك مفيدًا ومتى كان ذلك مفيدًا، طلب الحصول على هوية أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى الفوضى أو تكثيف العنف".

نفذت الشرطة منذ ليل الخميس مئات التوقيفات خصوصًا في باريس وضواحيها. وأصيب نحو 250 شرطيًا بجروح خلال الليل.

واندلعت أعمال الشغب والعنف إثر مقتل فتى في السابعة عشرة برصاص شرطي أثناء تدقيق مروري.