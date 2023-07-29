تحطم مروحية عسكرية أسترالية وفقدان طاقمها

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المروحية التي تحطمت من طراز تايبان إم آر إتش-90 وهي مماثلة لمروحية كشف عنها عام 2021

Author, ماريتا مولوني

Role, بي بي سي نيوز

قبل 54 دقيقة

فقد أثر أربعة أشخاص بعد تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل كوينزلاند في أستراليا.

وقع الحادث خلال تدريب ليلي بين الجيش الأسترالي والجيش الامريكي قبالة جزيرة ليندمان ليل الجمعة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن مهمة البحث والإنقاذ بدأت فورا، وأضاف خلال مؤتمر صحفي صباح السبت: "لم يتم بعد العثور على طاقم الطائرة المكون من أربعة أفراد".

وأوضح أن المروحية من طراز تايبان إم آر إتش-90، تحطمت عند حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي (12.30 بتوقيت جرينتش).

وقال: "آمالنا وأفكارنا مع طاقم الطائرة وعائلاتهم، ونأمل بشدة سماع أخبار أفضل خلال اليوم".

وقال قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل، خلال المؤتمر: إنها لحظة مروعة، وإن التركيز ينصب في الوقت الحالي على العثور على الطاقم ودعم عائلاتهم وبقية أعضاء فريقنا".

وإثر الحادث، عُلِّقت المناورات العسكرية واسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا والتي تضم أيضا جنودا من اليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

ومناورات "تاليسمان سايبر" العسكرية، والتي كان من المقرر اختتامها في الرابع من أغسطس/ آب القادم، تجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا.