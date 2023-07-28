روسيا وأوكرانيا: كييف تقول إنها اخترقت دفاعات روسية جنوب شرقي البلاد

صدر الصورة، OFFICE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE التعليق على الصورة، نشر الرئيس زيلينسكي لقطات للقوات الأوكرانية بعد دخولها قرية ستارومايورسكي

Author, بول كيربي

Role, بي بي سي نيوز

قبل 53 دقيقة

أعلن الجيش الأوكراني أنه حقق نجاحا على أحد الخطوط الأمامية في جنوب شرق أوكرانيا، في وقت يتحدث فيه المسؤولون الغربيون عن هجوم كبير يجري حاليا.

وفي فيديو نُشر عن طريق الرئيس زيلينسكي، أفادت القوات الأوكرانية أنها استعادت قرية ستارومايورسكي.

وكانت قيادة الجيش الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها "تعزز المواقع" التي وصلت إليها القوات في نفس المنطقة شرقي مدينة زابوريجيا.

لكن لم تؤكد أوكرانيا حتى الآن تعزيز هجومها المضاد.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن أوكرانيا تكثف هجماتها "بشكل كبير"، أضاف للصحفيين في سان بطرسبرغ: "إنهم (الأوكرانيون) لم يحققوا أي نجاح، تم إيقاف جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر كبيرة".

لكن تصريحات قائد الميليشيات المدعومة من روسيا ألكسندر خوداكوفسكي، تتناقض مع ما قاله بوتين، حيث أكد أن أوكرانيا قصفت بشكل منهجي قرية ستارومايورسكي لعدة أيام وحققت مكاسب، وتستمر في السيطرة على محيطها، وتواصل التقدم.

قال المدون العسكري الروسي وورغونزو (WarGonzo)، إن الأخبار كانت مزعجة لأن قرية ستارومايورسكي، كانت موقعا روسيا رئيسيا على خط الجبهة في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية.

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يُعتبر مدونو الحرب في روسيا مصدرا بديلا للمعلومات التي تأتي من الخطوط الأمامية في ظل عدم وجود حسابات رسمية للجيش الروسي.

بدأ الهجوم المضاد الأوكراني على عدد من الجبهات الشهر الماضي، لكنه حقق القليل من المكاسب الهامة حتى الآن.

وبينما حذر قادة عسكريون أوكران من أن النتائج السريعة شبه مستحيلة، بسبب الخطوط الدفاعية الروسية المحصنة، وصفوف من حقول الألغام، قال القائد الأوكراني المسؤول عن العمليات في الجنوب الجنرال أولكسندر تارنافسكي، في تصريح لبي بي سي: "إن أي دفاع يمكن كسره، لكن الأمر بحاجة إلى الصبر والوقت والعمل الماهر".

على الرغم من عدم ورود أي معلومات حتى الآن من كييف، إلا أن مسؤولين دفاعيين أمريكيين لم يكشف عن أسمائهم أخبروا وسائل إعلام أمريكية أن موجة جديدة قد بدأت في الهجوم المضاد الأوكراني.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة، إن "هجوما أماميا مكثفا" انطلق باتجاه روبوتيني، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة زابوريجيا وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب بلدة أوريخيف.

وقال المدون الروسي "وورغونزو"، إن القوات الأوكرانية تقصف القوات الروسية على المشارف الشمالية والشرقية لروبوتين، على الرغم من أن كييف لم تؤكد ذلك. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم صد الهجمات الأوكرانية هناك.

تحدثت وزيرة الدفاع الأوكرانية هانا ماليار، عن "تقدم تدريجي" فيما يتعلق بزحف أوكرانيا نحو مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك. أي تقدم نحو أي من المدينتين سيكون خطوة حاسمة في الحملة العسكرية.

إذا كانت القوات الأوكرانية قادرة على إحراز مزيد من التقدم في منطقة روبوتيني، فإن الخطوة التالية في الجنوب ستكون توكماك، على الطريق إلى ميليتوبول.

كما قالت أوكرانيا إنها تتقدم أيضا نحو جنوب باخموت، المدينة الشرقية التي استولت عليها القوات الروسية بعد معركة طويلة وشرسة حولتها إلى أنقاض.

وقالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا وأن القتال يدور في ثلاث قرى على خط المواجهة جنوبي المدينة مباشرة. وقالت "القتال شرس جدا، ونيران العدو كثيفة".

في تطور منفصل، صوت البرلمان الأوكراني على تمديد الأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى، مما يمنع الرجال في سن التجنيد من مغادرة البلاد.

وفرضت السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية عندما شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير/شباط 2022.