بين أداء الصلاة في المساجد والملاعب والحدائق وتزيين الأضاحي، هكذا احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى.
احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، أحد أهم الأعياد الإسلامية في التقويم الهجري.
ويعني عيد الأضحى، أو "عيد الأضحية"، إحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه بأمر من الله، ويتميز بصلاة العيد وباحتفالات وعادات خاصة هذا العام.
ويتزامن احتفال المسلمين بالعيد مع نهاية مناسك الحج - وهي شعيرة سنوية يتجه فيها المسلمون إلى المدينة ومكة.
وفيما يلي مجموعة مختارة من الصور تظهر بعض المحتفلين بالعيد في جميع أنحاء العالم.