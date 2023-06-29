بين أداء الصلاة في المساجد والملاعب والحدائق وتزيين الأضاحي، هكذا احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى.

قبل 27 دقيقة

احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، أحد أهم الأعياد الإسلامية في التقويم الهجري.

ويعني عيد الأضحى، أو "عيد الأضحية"، إحياء ذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه بأمر من الله، ويتميز بصلاة العيد وباحتفالات وعادات خاصة هذا العام.

ويتزامن احتفال المسلمين بالعيد مع نهاية مناسك الحج - وهي شعيرة سنوية يتجه فيها المسلمون إلى المدينة ومكة.

وفيما يلي مجموعة مختارة من الصور تظهر بعض المحتفلين بالعيد في جميع أنحاء العالم.

صدر الصورة، THAIER AL-SUDANI/REUTERS التعليق على الصورة، المصلون يؤدون صلاة العيد في ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد بالعراق

صدر الصورة، JAM STA ROSA/AFP التعليق على الصورة، العائلات تشارك في صلاة العيد في كيرينو غراندستاند في مانيلا في الفلبين

صدر الصورة، AAMIR QURESHI/AFP التعليق على الصورة، تاجر يرسم تصميما على جمل أضحية لجذب العملاء، في سوق للماشية قبل المهرجان في ضواحي إسلام أباد، في باكستان

صدر الصورة، IZZEDDIN KASIM/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، نازحون يعيشون في خيام بسبب الحرب الأهلية السورية يؤدون الصلاة في ملعب في إدلب

صدر الصورة، EMILIE MADI/REUTERS التعليق على الصورة، تجمع الناس بعد صلاة العيد الأولى أمام مسجد الأمين في وسط بيروت في لبنان

صدر الصورة، FIRAS ABDULLAH/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، مسلمون في فرنسا يحضرون صلاة العيد في المسجد الكبير في باريس

صدر الصورة، ROBIN UTRECHT/AFP التعليق على الصورة، مسلمون يؤدون صلاة العيد في الصباح الباكر في مسجد مولانا في روتردام بهولندا

صدر الصورة، IHSAAN HAFFEJEE/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، مسلمون يصلون في حديقة عامة في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا

صدر الصورة، SEFA KARACAN/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، بعض مسلمي روسيا لم يجدوا أماكن لهم في المساجد تجمعوا للصلاة في شوارع موسكو

صدر الصورة، CARLOS LUJAN/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، العشرات يصلون في حديقة إلكاسينو دي إمبايادوريس في مدريد في إسبانيا

صدر الصورة، KARIM SAHIB/AFP التعليق على الصورة، الناس يتبادلون التهاني بعد صلاة العيد في المسجد الرئيسي في دبي في الإمارات العربية المتحدة

صدر الصورة، AHMAD GHARABLI/AFP التعليق على الصورة، أعداد كبيرة من المصلين تجمعوا في المسجد الأقصى بالقدس

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، مصلون يؤدون صلاة العيد في منطقة القضارف شرق السودان